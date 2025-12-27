桃園檢察官洩密給律師男友！遭罰10月俸約百萬 外界批「為何不用關」

即時中心／林韋慈報導

桃園地檢署檢察官吳亞芝，遭指控7度將起訴書、不起訴書或律師意見書等未公開書類，洩漏給捲入詐騙集團洩密案的律師男友朱一品，遭移送懲戒法院職務法庭。懲戒結果近日出爐，卻引發外界質疑處分過輕。

本案源於律師鄭鴻威組成「軍師團」洩密給詐騙集團，16名律師遭起訴。吳亞芝因多次傳送未公開書類給男友，遭監察院彈劾、法務部移送懲戒。監察院指出，她明知男友有意加入詐團，卻未依法偵辦，甚至感嘆男友未接到案件「可惜」，已顯然不適任，建請免職。

然而，職務法庭第一審認為吳亞芝僅屬思慮不周，傳送資料多為節錄、實質妨害輕微，未達不適任程度，最終判處罰俸10個月、約百萬元，可上訴。判決出爐後，外界批評司法對內部人員過度寬容，與政府高喊打詐形成強烈對比。

同案中，多名涉案律師因洩密協助詐團遭收押、起訴，面臨重刑；而身為檢察官的吳亞芝，利用公務系統私傳書類、個資給律師男友朱一品，卻僅受懲戒處分，並且可以繼續進行職務，懲處標準不一也引發法界質疑。

有媒體指出，日本共同社於26日報導，埼玉地檢一名檢察官僅因向女友洩露犯罪紀錄，即遭即日免職並被起訴。反觀台灣，涉案情節更嚴重的檢察官卻仍可續任，引起民眾質疑真是「官官相護」、「不用關還保有職務，爽」，也讓人不禁質疑身為司法機關人員知法犯法，其權威與正當性何在。

