桃園正光路公辦都更20%社宅供「婚育宅」 凌濤：張善政致力實現宜居願景

照片來源：凌濤臉書截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

桃園市議員凌濤今（6）日表示，正光路公辦都更案預計116年6月完工，提供255戶高品質社會住宅及16層警政大樓，20%社宅保留為「婚育宅」，優先供新婚及三代同堂家庭申請，可入住12年；他強調，此案具體實現居住正義，讓來桃園打拚的年輕人合理負擔下，擁有安全溫暖的家。

凌濤回顧，前幾週他與桃園市長張善政、都發局長江南志，一同參加了「正光路公辦都更」上樑典禮，「上樑」代表建築物結構完成的最重要里程碑；正光路都更上樑，更代表著桃園推動舊城翻新、居住正義的具體實踐。

照片來源：凌濤臉書截圖

「正光路警察宿舍公辦都更」是桃園市政府首件主辦的公辦都更案，預計116年6月完工。凌濤指出，屆時將提供2棟共255戶高品質社會住宅，以及1棟16層的警政大樓，未來包括警察局交通大隊、婦幼隊、少年隊及家防中心都會進駐，提供警察全新的辦公與職務宿舍空間。

照片來源：凌濤臉書截圖

凌濤說明，255戶中的20%，約50戶名額將保留作為「婚育宅」：優先提供給結婚2年內家庭，以及育有未成年子女的三代同堂家庭申請，入住總時長達12年，最快2028年就可入住，徹底保障新婚夫妻、新手父母的居住權益。

凌濤提到，參加上樑典禮當天，現場開箱了社宅樣品屋，包括1房、2房、3房等多元房型，格局與動線都規劃得非常精良，完全貼合現代小家庭的需求。他透露，自己看了也直接跟張市長說，這比他現在住的房子還好，真想直接入住，市長也非常同意此說法。

「桃園是全台灣最年輕的城市，張善政市長上任以來，透過社宅、可負擔住宅等規劃，致力實現桃園宜居城市願景。」凌濤說，這次正光路公辦都更案，已經獲得市民肯定與支持，也間接促使附近「正光花園新城」，完成桃園首件海砂屋公辦都更招商，「30多年的海砂屋社區，終於邁出都市更新的一大步」。

照片來源：凌濤臉書截圖

