桃園歲末祝福感恩會 動靜態活動邀大小朋友同樂

熱鬧的舞獅、DIY手作燈籠、粉彩畫體驗、日本舞表演...各種動、靜態活動，在桃園靜思堂輪番登場，桃園歲末祝福感恩會1月10、11兩日於桃園靜思堂舉行，3310位鄉親前來參加，一同祈願新的一年平安、吉祥。

靜思精舍德杭法師、德庸法師帶來證嚴法師及全球慈濟人的祝福，德杭法師表示，今年歲末祝福的主題是莫忘竹筒歲月初心，當初慈濟功德會成立時，證嚴法師就是鼓勵最早跟隨的30位家庭主婦，請她們在每天買菜前存下五毛錢到竹筒作為助人的金額，當初也有弟子跟證嚴法師說，師父啊，我一個月給您15元就好，為什麼要天天存下五毛錢呢，證嚴法師表示每天存下五毛錢就是每天發一個善心!

隨著慈濟慈善足跡走到海外各地，當初五毛錢的竹筒歲月精神，到了各地也有不同的形式呈現，例如在緬甸雖然務農生活不易，但他們仍然每日在煮飯之前先存一把米到米撲滿中，等到儲存滿了就能將米撲滿捐出助人。

回顧2025年的慈濟大藏經，我們看到的是台灣遭逢多次的天災侵襲，也造成許多傷亡及建物的災害損失，一月台南的地震、七月丹娜絲颱風侵襲造成嘉義地區的災情，到了九月樺加沙颱風的情形造成花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，德杭法師當時是第一批前往光復協助清掃的靜思精舍法師之一，當時除了慈濟志工之外，還有許多自發前來幫助光復的熱心志工，在幫忙光復鄉親打掃過程中親自見證到來自全台各地的愛心，德杭法師也鼓勵參加歲末祝福感恩會的鄉親一同加入助人的行列。

慈濟志工除了在外場規畫許多攤位與鄉親們互動，有靜思書軒小志工快閃合唱表演、九宮格投球或吸鐵釣紅包等趣味小遊戲，慈濟青年志工們也布置了心願館，邀請鄉親入內坐坐歇腳享用茶點、欣賞日本舞或是古箏的表演外，還能寫下自己的心願，為新的一年開啟新氣象!二樓的空間則是規畫DIY手作燈籠、粉彩畫體驗、手作保養品體驗等活動，讓大小朋友都能自己動手做出屬於自己獨一無二的作品，並能帶回家作紀念!

慈濟基金會表示，每一年慈濟歲末祝福感恩會就像是與鄉親的年終聚會，除了回顧一年來全球時事、慈濟人全球慈善足跡外，更歡迎鄉親們一起加入志工行列、親幫親鄰幫鄰。

撰文、攝影／李佩璇