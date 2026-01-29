桃園殯葬管理成果獲中央肯定 張善政盼持續完善治喪空間

桃園市長張善政昨日接受民政局呈獻榮獲內政部「114年度直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效評量優等獎」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(28)日上午主持市政會議，接受民政局呈獻榮獲內政部「114年度直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效評量優等獎」。張善政表示，殯葬管理是各項市政業務中極為辛苦且具挑戰性的工作，感謝民政局長期以來的投入與辛勞，讓近期桃園及中壢兩處殯儀館的改善有目共睹。期勉民政局同仁持續努力，為市民提供更完善的治喪環境。

殯葬管理是各項市政業務中極為辛苦且具挑戰性的工作。圖：市府提供

民政局表示，市府推動桃園區殯葬綜合大樓與中壢區火化場新建工程，並優化蘆竹區、龍潭區、楊梅區及大園區樹葬園區，提升殯葬服務量能；同時考量土葬需求逐年下降，傳統公墓禁葬，及依桃園納骨設施興建需求，分三區訂定中長程計畫，讓土地更有效利用、環境更整潔友善。

民政局指出，市府從制度規劃到現場執行，始終以同理心服務民眾。未來在硬體上則會加速設施更新，打造完善治喪空間；在軟體上則會宣導喪葬禮俗現代化，推動環保葬，使桃園成為讓生命最後一程更有尊嚴、更有溫度的城市。

