桃園殯葬管理所新增1廉政措施 加強防弊機制杜絕紅包文化

桃園市殯葬管理所於昨日召開114年度殯葬暨志工業務座談會。(圖/殯葬管理所提供)

記者黃馨儀

桃園市殯葬管理所於昨(16)日召開114年度殯葬暨志工業務座談會，向與會之殯葬公會、司儀協會、及全體志工再次重申杜絕紅包文化。亡者家屬申請殯葬設施服務時，主動簡訊通知收費標準及檢舉管道，這項措施已實施多年。自115年1月起新增廉政措施，針對完成火化之案件申請家屬發送廉政問卷簡訊，積極訪查個案有無發生不法情事，以便即時查察處理，防堵廉政風險擴大。

座談會中由政風室製作廉政簡報，宣導廉政規範、反詐騙、介紹114年施行之公益揭弊者保護法適用範圍、保護措施等規定及法務部廉政署設置諮詢專線，並透過有獎徵答與同仁及業者互動，傳遞民政局「清廉、公正、透明」的核心價值，讓反貪、反詐騙的觀念深入人心，共同維護公共利益，有效發現、防止、追究重大不法行為，保障揭弊者權益。

座談會中由政風室製作廉政簡報，宣導廉政規範。(圖/殯葬管理所提供)

桃園市民政局長劉思遠表示，為遏止紅包歪風，殯葬管理所每月核發提成獎金提升同仁待遇及激勵工作效能，加強員工勤前教育及外部宣導，並實施廉政問卷簡訊，確保即時回應處理民眾質疑事件，未來民政局若有受理公益揭弊者檢舉案件，也會落實相關程序保障揭弊者，使機關同仁、業者、外部民眾共同努力，持續優化殯葬服務形象。