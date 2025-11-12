桃園殺妻男甫假釋 竟又勒斃女友再遭羈押
桃園驚傳兇殺案！49歲李姓男子，前（10日）清晨疑因感情因素，在周姓女友平鎮住處前將其勒斃，警方獲報後將他逮捕，依殺人罪嫌移送，桃園地檢署昨複訊後，向法院聲請羈押獲准。
據了解，李男10多年前才因殺妻入獄服刑，直今年9月才假釋出獄，不料前天清晨6點半左右，與周姓女友疑似感情問題發生爭執，李男徒手將周女勒斃，警方獲報後將他逮補，並移送地檢署偵辦。
桃檢昨日複訊後，認李男涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押後裁准。
更多鏡報報導
犯案動機曝光！不滿輔大前校長涉弊案獲無罪 兇嫌自比荊軻、廖添丁高喊「「沒正義就沒有和平」
肄業校友疑不滿校產掏空醜聞 前輔大校長江漢聲看診遭襲手、腹中刀
中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」
其他人也在看
殺人出獄後再行凶！桃園男勒殺前女友 法院裁准收押
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導桃園市平鎮區前（10）日清晨6點30分發生一起兇殺案。49歲的李姓男子因感情糾紛，竟勒斃51歲前女友周姓女子，警方獲報後...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
加彭前總統妻兒涉貪墨公帑 法院各判20年徒刑
（中央社加彭自由市12日綜合外電報導）非洲加彭共和國法院今天以侵占公款等罪名，判處前總統邦戈的妻子施維亞（Sylvia Bongo）及兒子努瑞丁（Noureddin中央社 ・ 22 小時前
徐佳青稱星國將列涉中「長臂管轄」警示國 遭王定宇指不宜後收回
中國企圖對台「長臂管轄」、對民進黨立委沈伯洋發布通緝，引發關切，僑務委員會委員長徐佳青在答覆立委林楚茵質詢時表示，未來新加坡可能會被列爲警示國家，但立委王定宇質疑這是不是國安團隊的研判，徐佳青表示，是自己的研判，王定宇認為徐佳青身為部長級官員，就對外事務不可自行判斷，會引起風波，而且這也中了中共製造台灣心理恫嚇的計謀，徐佳青立刻表示收回自己之前所說言論，會後徐佳青也再度向王定宇致謝，讓她有有機會收回爭議言論。太報 ・ 23 小時前
彰化文雅畜牧場再檢出芬普尼雞蛋 縣府啟動全面禁止移動管制與監測
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼代謝物，依據衛生福利部食藥署11月10日指示互傳媒 ・ 1 天前
回家即刻進入「放空模式」！藝術塗料與木皮在都市裡感受到自然侘寂，全戶除濕與智能設計滿足細節控懶人夢
女屋主表示：「對我來說，家應該是一個感覺沈穩明亮、舒服自在的休憩空間。」而男屋主則覺得：「家要舒適，就是要讓我回家之後盡可能不要做事。」設計師綜合新婚夫妻對於新家的願景，整個 20 坪空間選擇以沈穩的木皮混搭帶有粗獷紋理的藝術塗料，建構出帶有些許侘寂感的日式無印風。而空間內路調整格局發揮坪效，做出了一個儲藏室與日式玄關外，全戶除濕與智能設計，大大滿足了男屋主回家就是不做事、只放鬆的夢想生活。設計家 ・ 23 小時前
宜暴雨淹水！ 民眾帶「泳圈」救友 路上再救援嬤
宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨(11)日大雨下不停，多處傳出淹水災情，有一群民眾PO文表示，到民宿遊玩，但因為道路嚴重積淹水，導致朋友外出採買物資，受困在半路上，原本一行人帶著游泳圈出發救援，結果在路上遇到一名阿公出聲求助，因為水勢過高，加上阿媽行動不便，上不了2樓避難，這群無名英雄見狀，二話不說協助救援，最後也釣出家屬在底下暖心回覆表達感謝。 男子裸著上身，泡在水中腳踢水花，後方還有另一名男子冒著大雨，套著游泳圈緩慢邁開腳步，在道路上涉水行走，但他們可不是要出去玩，而是...多位男子受到呼喚，此刻已經到達目的地，因為大雨下不停，造成水勢過高宣洩不及，路面上已經嚴重積淹水，甚至全都灌進住戶家裡，但他們不畏懼前方阻礙眼神堅定，準備啟動救援。積淹水雨聲，淹水災情發生在宜蘭縣，受到鳳凰颱風影響，導致這幾天降下致災性的大雨，有民眾PO文說，原本和一群朋友，相約到宜蘭的民宿玩，其中有一位友人，外出幫忙採買物資，結果在回程，因為道路嚴重積水無法動彈，一行人見狀，就帶著游泳圈出發援助。沒想到在返途的過程中，他們經過一處民宅，一位阿公出聲求助，因為水不斷灌進民宅，但是阿嬤行動不便，沒有辦法自行上樓，只能請這群年輕人幫忙，壯丁們接到任務，行動刻不容緩，一邊小心翼翼合力抬著阿媽，一邊注意腳下的階梯，最後順利完成任務，安全把阿媽帶上二樓房間。貼文一出立即引起熱議，留言區也釣出阿嬤的家屬，對這群民眾表達感謝，在暴雨中這群無名英雄沒有披風，只有一顆願意伸出援手的心，讓淹水災情多一分溫暖人情味。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友
（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市李姓男子17年前因殺害歐姓女友遭判刑18年6月入監，民國108年假釋，本月10日另涉嫌勒斃周姓前女友。桃園地檢署今天表示，已依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押獲准。中央社 ・ 22 小時前
蘇澳暴雨成孤島 泥流灌民宅災情慘重 軍方出動協助撤離
受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日晚間降下豪雨，市區多處嚴重積水，其中中山路一帶水深一度及腰，部分區域甚至淹至一樓高度。暴雨造成交通受阻，蘭陽隧道內一度成汪洋，而南方澳南興里華山五巷更發生土石崩落，滾滾泥流直衝民宅，災況相當嚴重。鏡報 ・ 1 天前
疑感情糾紛衝住處勒斃前女友 49歲男遭羈押禁見
桃園市驚傳情殺命案，49歲李姓男子疑因感情糾紛，10日清晨到前女友周姓女子平鎮區的住處，以勒頸方式將其殺害。警方獲報後逮捕李男，經桃園地檢署訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，昨(11)日聲押禁見獲准，檢方除持續偵辦外，亦已啟動被害人家屬關懷機制。 桃園地檢署於前(10)日下午接桃園電子報 ・ 1 天前
響應電器節能公益路跑 內湖警宣導交安及防詐意識
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為響應節能環保並推動公益關懷，「內湖警會講宣導團」與臺北市電器商業同業公會於11月 […]民眾日報 ・ 23 小時前
一天全淹沒...明利村民宅一樓滅頂「找嘸路」 對比圖看驚人水量
鳳凰颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，對北台灣、花東地區帶來驚人雨量，花蓮縣11、12日兩天累積雨量232毫米，馬太鞍溪水位高漲，不僅沖斷便橋，更夾帶大量泥沙沖入下游部落，不少民宅一層樓直接消失，昨今台視新聞網 ・ 23 小時前
焦點股：明年產能大增，國精化營運有望先蹲後跳，股價整理後蓄勢待攻
【財訊快報／研究員周佳蓉】國精化(4722)以UV光固化材料、電子化學材料及合成樹脂製造為主業，其中，PSMA是關鍵的樹脂材料，用於low Dk、low Df高階銅箔基板，已通過多家CCL廠認證，正擴建產能，國精化與日本化學大廠JSR策略合作，料源穩定且收取加工費，法人指出，毛利率將有望獲得推升，HC材料則是應用於M6以上的覆晶樹脂，隨著客戶積極導入M8規格的銅箔基板，年產能將從今年的300噸大幅擴充，原估2027年量產的HC材產線更有望提前。隨著高速運算5G材料擴產計畫提前，明年第一季放量、第二季再增兩條產線，PSMA樹脂也將於明年首季投產，但因材料成本上揚，公司上修2025資本支出，並在下半年有較多折舊問題，可留意後續擴產效應。股價於10月突破新高之後，拉回季線附近整理，若季線有守且長短期均線由糾結轉向發散，則有望持續有攻擊動能。財訊快報 ・ 23 小時前
宜蘭林代理縣長關心颱風造成農損 三星蔥田視察
【記者卓羽榛宜蘭報導】受鳳凰颱風及東北季風影響，宜蘭地區近日恐有強降雨發生。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（11）日特別會同相關單位前往三星鄉林長河農友青蔥田區視察，關心農作物生產狀況，並提醒縣民豪雨期間務必...自立晚報 ・ 1 天前
「鳳凰」腳程加快 持續消風減弱 海陸警區域不變
輕度颱風「鳳凰」今天(12日)上午11時的中心位置已來到鵝鑾鼻西方140公里的近海，並以每小時18轉31公里的速度，加快朝東北東轉東北的方向前進，近中心最大風速持續減弱為每秒18公尺，暴風半徑也快速縮小到120公里，不過海上警戒區域不變，陸警區域也維持南投、嘉義以南和花東等8個縣市。 氣象署預估，「鳳凰」將於傍晚至晚間通過恆春半島，並往東北方向移動，但有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。 需留意的是，隨著颱風的移動，氣象署也將豪雨特報的區域縮減為屏東山區和花東山區，同時將基隆北海岸、宜蘭和台北山區降為大雨特報，另外，高屏、花東、澎湖仍在大雨特報範圍，桃園則已脫離大雨特報區域。 此外，目前台灣各沿海的浪況依舊猛烈，除了靠近颱風中心附近的海域已掀起6米的巨浪，台灣海峽也將翻出4、5米的大浪，其他各海面的浪高也會在3-5米之間。 陸上強風也不容小覷，氣象署除了持續針對澎湖及高屏發布強風特報橙色燈號，提醒這些地區到13日晚間，都有發生平均風9級以上或陣風11級以上的機率；同時針對基隆到台南沿海、宜花東和馬祖發布黃色燈號，其中金門已脫離黃色燈號，花蓮則新增納入黃燈強風區域，這些地區可能出現平均風6級中央廣播電台 ・ 23 小時前
王文濤與德官員視訊會談 指安世問題是荷蘭不當干預企業內部
中國商務部長王文濤與王文濤在與德國經濟與能源部長賴歇（Katherina Reiche）會談時指出，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，並表示希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法。中時財經即時 ・ 23 小時前
台版地面師詐獨老案外案 2業者涉行賄查個資
（中央社記者劉世怡台北12日電）北檢偵辦台版地面師涉詐欺案，另查出新店戶政事務所王姓戶政人員涉嫌收受2家土地開發業者賄賂，以助業者查詢個資，今天發動搜索並傳喚2家公司涉案的呂姓、蔡姓業者到案。中央社 ・ 18 小時前
颱風鳳凰暴風圈觸陸 宜蘭昨起累積雨量達805毫米
颱風鳳凰暴風圈今（12）日清晨已接觸台灣本島南部陸地，氣象署指出，自昨日午夜到今日上午8時為止，宜蘭縣過去一天累積雨量已高達805毫米；今日白天預估將以花東為降雨熱區，且雨勢要到晚間才會趨緩，北部、東北部雨勢則會隨著風向改變而增強。公視新聞網 ・ 23 小時前
不倫戀被分手殺人竟辯「我太愛妳媽」 桃園小王起底！現又涉勒死另1女
桃園市平鎮區發生駭人凶殺案，49歲李姓男子涉嫌勒斃前女友周女，檢警依殺人罪偵辦，李男11日被收押。這不是李男第一次殺人，17年前，他與一名有夫之婦歐女交往，不滿歐女有意分手，出手殺了歐女，行兇後，李男撥打電話給死者女兒說：「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」等語，然後故意疑陣稱要自首。入獄後，直到2019年假釋。太報 ・ 22 小時前
狠殺2女！桃園惡男殺死「前前女友」曾入獄 再殺害前女友而收押
桃園市平鎮區10日發生凶殺命案，曾在10餘年前殺死前女友歐女的李姓男子，2019年獲得假釋出獄，2個月前甫剛刑滿，未料，李男又涉嫌於10日清晨在金陵路三段附近空地，用手勒死前女友周姓女子，前後已有兩名女子慘遭他殺害；平鎮警分局已逮捕李男，桃園地檢署11日依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。自由時報 ・ 23 小時前
中國男子攜兒搭橡皮艇偷渡來台 二審仍判刑8月
（中央社記者劉世怡台北11日電）中國籍41歲男子宋元坤5月帶著17歲兒子搭橡皮艇從福建偷渡來台找出路，被桃檢依違反入出國及移民法起訴。一審判決宋元坤8月徒刑，經上訴，二審高院今天仍判8月，還可上訴。中央社 ・ 1 天前