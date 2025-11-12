桃園殺妻男甫假釋 竟又勒斃女友再遭羈押

李男在平鎮金陵路前空地將女友勒斃。翻攝畫面

桃園驚傳兇殺案！49歲李姓男子，前（10日）清晨疑因感情因素，在周姓女友平鎮住處前將其勒斃，警方獲報後將他逮捕，依殺人罪嫌移送，桃園地檢署昨複訊後，向法院聲請羈押獲准。

據了解，李男10多年前才因殺妻入獄服刑，直今年9月才假釋出獄，不料前天清晨6點半左右，與周姓女友疑似感情問題發生爭執，李男徒手將周女勒斃，警方獲報後將他逮補，並移送地檢署偵辦。

桃檢昨日複訊後，認李男涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押後裁准。

