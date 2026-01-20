桃園母校放映陳志遠紀錄片 揭密傳奇的「生命歷程」
〔記者李容萍／桃園報導〕影響華語流行音樂超過30年，「天天天藍」、 「天天想你」、「龍的傳人」、「感恩的心」 、「跟著感覺走」等紅遍全球華語歌曲都出自他的編曲及作曲，並榮獲金曲獎「終身成就獎」的陳志遠，其生命故事首度在母校校園中完整呈現。紀錄片《我是一顆秋天的樹～陳志遠的音樂人生》將於今(20)日、寒假前在桃園市成功國小放映，邀請全校師生一同觀賞，向這位從桃園出發的音樂傳奇致敬。
陳志遠被譽為「音樂怪博士」，以純粹的音樂直覺與非凡創作力，寫下華語流行音樂史的重要篇章。鮮少人知道的是，他出生於桃園，而桃園成功國小正是他人生中唯一完成完整正規學歷教育的學校。此次紀錄片的回到校園，不只是一次放映，更是一場跨越世代的生命傳承。
紀錄片製作人李蕙表示，這部影片歷時三年多完成，感謝桃園市政府文化局111年影視補助案的支持，整部影片走訪陳志遠音樂創作的足跡，諮詢並訪問和陳志遠有特別淵源的音樂人吳楚楚、黃瑞豐、黃韻玲、丁曉雯、及音樂評論家馬志芳、並節錄蔡琴、姜育恆等享譽華語流行音樂的歌手向陳志遠致敬。尤其難得的是，紀錄片拍攝期間，陳志遠遺孀親自帶領製作團隊重返桃園成功國小，站在校園熟悉的榕樹下，往事湧上心頭，她感動起舞，並模仿陳志遠生前的舞步。雖然校園歷經翻新，但仍保留部分珍貴的記憶角落，而這些無可複製的影像與情感，全數被真實記錄於影片之中。
呼應這場充滿意義的放映活動，校方特別安排鋼琴演奏與學生合唱團表演陳志遠膾炙人口的經典作品「感恩的心」，在樂聲中向這位校友表達最深的敬意。悠揚琴聲將與影像交織，讓師生在音樂中理解創作、在故事中學習生命的力量。校方表示，希望透過這次活動，讓孩子們看見出身與學歷從不是限制，熱情與創造力才能定義人生的高度。而這段源自校園的真實故事，也將成為桃園成功國小珍貴的集體記憶。
紀錄片製作人兼總導演李蕙也表示，能夠在陳志遠人生的起點──桃園成功國小放映，是極具象徵意義的一刻，期盼讓更多年輕世代認識這位用音樂陪伴無數人的創作者，並將這份感恩與傳承持續傳唱下去。
