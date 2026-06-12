桃園毒蟲害2命！3月才判刑 吸毒法官「輕判4個月」：對他人無明顯實害

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記者羅欣怡／桃園報導

張紘愷吸毒、販毒前科累累，昨（11日）毒駕害死兩命。（圖／民眾提供）

桃園30歲張紘愷，昨（11日）晚間毒駕，張男拒檢加速逃逸，最後失控衝向路邊，2名從醫院領藥等紅燈的路人成了車下冤魂，張男自己也賠上了性命。據了解，張男毒品前科累累，吸毒又販毒，今年3月份因吸毒遭新北地院判刑，但因「符合自首」要件，只輕判4個月，還可以易科罰金，法官甚至還認為張男吸毒「多以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害」，未料，3個月後張男就因爲吸毒害死兩條無辜的生命，讓兩個家庭永遠缺一角。

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無辜路人被撞，警方第一時間CPR搶救。（圖／民眾提供）

新北地方法院判決書指出，張紘愷從2018年11月、12月間就因吸毒屢次遭判刑確定的紀錄，2022年還因施用毒品遭逮，並遭新北地院裁定送觀察、勒戒，經強制治療後認定無繼續施用毒品之傾向，因此於2023年3月13日執行完畢釋放。

但沒想到，張紘愷在釋放後3年內又再次碰毒，去年（2025）8月14日施打安非他命，又因交易依托咪酯煙彈為桃園警方查獲，經警採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，案件已由桃園地檢署檢察官起訴。

張紘愷車子都撞爛。（圖／翻攝畫面）

新北地院針對吸食毒品部分，在今年3月17日簡易判決，法官認為張紘愷在警訊時「主動」坦承吸毒，已經符合自首要件，依法得減輕刑責。

法官審酌，張紘愷曾接受過勒戒，理應知所警惕並遠離毒品戕害，但仍漠視法規禁令，再次施用甲基安非他命，顯示其戒除毒癮意志力不足，應予非難；但考量施用毒品主要為自戕行為，對他人損害相對較小，且被告坦承犯行、態度良好，並參酌其教育程度、從事科技業及家庭經濟狀況，最終量處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

張紘愷今年3月才因吸毒案判刑，法官卻認為吸毒「主要為自戕行為，對他人損害相對較小」。（圖／翻攝畫面）

沒想到，吸毒判決才3個月，法官眼中「對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害」的張紘愷，最終還是因毒駕害死2條無辜的生命，也斷送自己的一生。

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