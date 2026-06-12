桃園毒蟲拒檢狂飆撞死2人！檢相驗確認死因 肇事男將擇期解剖

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昨（11）日晚間30歲毒蟲張男遭警方攔查後拒檢逃逸，警匪在桃園市區展開追逐戰，張男沿途多次闖越紅燈、蛇行危險駕駛、高速逃竄，車輛失控撞上2名路人，造成2人當場死亡，肇事駕駛張男亦於凌晨不治身亡。今（12）日相驗結果顯示，葉姓被害人創傷性休克死亡、候姓被害人中樞神經休克死亡。

桃園警分局指出，員警11日晚間8點26分執行巡邏勤務時，發現一部白色自小客車行跡可疑、搖擺不定，懷疑有危險駕駛情形，依法示意停車受檢。張男拒不配合，反而高速逃逸，沿途共9度闖越紅燈並蛇行駕駛。線上警網獲報後隨即加入攔截圍捕，雙方在市區內展開3公里的追逐。

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白色自小客車一路狂飆至經國路、天祥三街口後，在敏盛醫院前撞上站在斑馬線前的2名行人，再撞上變電箱後才停下，2名行人當場失去生命跡象。年約40歲的葉姓男子頭部多處撕裂傷、右膝斷肢；50歲侯姓男子頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折。兩人經緊急送醫搶救後仍不幸身亡，肇事張男亦因傷勢過重於12日凌晨宣告不治。

桃園毒駕飆速拒檢畫面曝光。（圖／Threads ＠li7xn__ 提供 ）

經檢驗，張男尿液呈現安非他命陽性反應，現場並查扣安非他命及吸食器等證物。桃園地檢署檢察官12日中午針對3名死者遺體進行相驗，初步相驗結果顯示，2名行人因車禍撞擊頭部等多處受傷出血，造成葉姓被害人創傷性休克死亡，侯姓被害人中樞神經休克死亡。肇事駕駛張男將擇期解剖，以釐清詳細死因。全案已報請檢察官偵辦，釐清案情細節與相關肇責。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

張男在桃園市區危險駕駛躲避警察追捕。（圖／翻攝畫面）

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