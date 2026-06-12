桃園毒駕害3命！醫護拿「亡者照」挨床尋親…癌妻認出是丈夫 病房淚崩

記者羅欣怡／桃園報導

65歲葉男在醫院探視癌妻後離開，卻在醫院外遭遇橫禍。（圖／翻攝畫面）

只差幾步路的遺憾！30歲張紘愷昨（11日）毒駕，失控撞死在人行道上的兩名無辜路人，其中65歲的葉姓男子身體嚴重受損，右腳斷肢還一度卡在車下。據了解，葉男當時剛探視完癌妻離開醫院，沒想到在醫院外遭遇死劫。原本護理師還不知道葉男身份，拿著照片逐間病房詢問，最後葉妻認出影中人，確認是自己丈夫，崩潰大哭。

桃園毒犯逃竄撞等紅燈路人釀2死，葉男的兒女急奔醫院。（圖／翻攝畫面）

事故現場相當凌亂，除了有散落一地的車裡零件，還有藥袋和藥單，才從醫院領藥準備回家的侯男，好端端地站在人行道上等紅綠燈，沒想到躲不掉突如其來的意外，被開車失控的張紘愷撞到頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折，送醫傷重不治。另外一名葉姓男子，被張紘愷撞到體無完膚，右腳斷肢一度卡在車下，一樣傷重不治。

廣告 廣告

據了解，65歲的葉男剛從醫院探視完罹癌治療的妻子，人好好的站在人行道上，卻慘遭橫禍。有目擊者說，當下前往搶救的護理人員還不知道葉男的身份，手裡捧著照片回到醫院四處詢問是不是病人的家屬，沒想到照片裡的人竟然是隔壁床阿姨的家人，當婦人認出照片中的人是丈夫時，忍不住崩潰痛哭。

張紘愷毒駕害死自己，也造成兩個家庭破碎。（圖／翻攝自臉書）

葉男的3名兒女得知父親死訊，也立刻奔赴醫院，但見到的卻已是父親冰冷的遺體，一家5口也因為張紘愷的毒駕，再也不完整。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

肇事前還在賣車！張紘愷起底「一頭藍髮」正面照曝…「奪命Fit」也入鏡

桃園毒蟲害2命！3月才判刑 吸毒法官「輕判4個月」：對他人無明顯實害

沿路瘋狂蛇行！桃園毒駕男「連闖紅燈」最後一撞…成3屍 警追捕畫面曝

見不到最後面…65歲男「剛領藥」等紅燈挨撞魂斷醫院外 斷肢卡毒蟲車下

