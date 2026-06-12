桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」

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社會中心／綜合報導

日前彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘執行通緝犯查緝勤務時，遭施姓毒駕嫌犯駕車高速衝撞，造成雙腿嚴重骨折，同行員警趙秉逸也被車窗碎裂玻璃割傷，雙雙送醫救治，其中陳國銘目前仍住院接受治療。未料類似事件再度上演，桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生重大死亡車禍，一名疑似涉毒男子為躲避警方攔查，駕駛白色轎車逃逸，期間與警方展開追逐，最終因車輛失控打滑衝撞路人，造成2名無辜民眾送醫搶救後仍宣告不治。接連發生毒駕釀禍案件，也引發社群熱議，不少網友痛批毒品問題日益嚴重，甚至將矛頭指向藍白陣營刪減相關預算，質疑影響政府打擊毒品的成效。

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桃園毒駕「撞死2路人」後身亡！毒駕頻傳掀怒火 網點名藍白「這1事」

一名張姓男子涉嫌吸食安非他命後駕車上路，因行車狀況異常、車輛沿途搖晃，引起巡邏員警注意。（圖／翻攝畫面）





桃園市11日晚間發生一起毒駕釀成3死的重大事故，引發社會關注。一名張姓男子疑似吸食安非他命後駕車上路，因車輛行駛過程不斷左右偏移、狀況異常，遭巡邏員警注意並示意停車接受盤查。不料張男拒絕受檢，反而踩下油門加速逃逸，與警方在市區展開約3公里的追逐。警方指出，張男逃逸期間不僅一路高速行駛，還多次闖紅燈、蛇行穿梭車陣，危險駕駛行為相當驚險。最終車輛失控衝撞兩名路人，導致兩人重傷倒地，送醫搶救後仍宣告不治。張男也在事故中受到重創，經送醫急救後，於12日凌晨傷重身亡，全案共造成3人死亡。

經警方採集尿液送驗後，確認張男體內驗出安非他命陽性反應，警方並在其車內查獲安非他命及吸食器具。警方表示，張男過去曾有毒品相關前科，全案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，將進一步釐清相關責任與案發經過。對於兩名無辜民眾不幸喪命，警方表達深切哀悼與遺憾，並強調將全力配合檢方調查。警方也坦言，近年毒駕案件有增加趨勢，毒駕駕駛宛如道路上的「移動炸彈」，對公共安全造成嚴重威脅。未來將持續向上追查毒品來源、向下掃蕩販毒網絡，加強查緝與執法力道，全力打擊毒品犯罪，避免類似悲劇再度發生。

毒駕釀成3死悲劇也在PTT掀起熱議，不少網友將矛頭指向毒品氾濫問題，有人留言表示「藍白刪預算搞出來的」，也有人痛批「 叫要藍白立委馬上修阿」。相關言論引發正反意見交鋒，不少網友也呼籲政府應加強查緝毒品源頭，避免類似悲劇再度發生。





桃園毒駕「撞死2路人」後身亡！毒駕頻傳掀怒火 網點名藍白「這1事」

警方指出，張男逃逸過程中多次闖越紅燈、蛇行穿梭車陣，最終失控衝撞兩名路人，造成兩人重傷送醫，經搶救後仍宣告不治。（圖／民視新聞）





事實上，民進黨立委林楚茵今年5月曾透過臉書發文關注毒駕議題。她表示，接連發生毒駕事件導致無辜民眾受害，令人感到痛心與憤怒。行政院已要求全面檢討《刑法》，研議加重毒駕相關刑責，中央也將持續強力打擊毒駕行為，絕不寬貸。林楚茵也提到，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯近年自中國沿海及香港地區氾濫後，透過黑市及社群平台流入台灣。她引述國安局示警指出，中共可能透過黑幫、毒品及地下金流等方式滲透台灣社會，因此毒品問題不只是治安議題，也涉及國家安全層面。

此外，林楚茵認為，要有效遏止毒駕，除了提高刑責之外，更重要的是從源頭加強查緝與阻絕毒品流入。她並引用政治粉專整理的資料指出，前線警察、檢調與海關單位需要更多查緝設備及毒品檢測資源，但相關預算卻遭藍白陣營刪減或凍結。她批評，在削弱第一線執法能量的同時，又將毒品問題歸咎政府，是「一邊砍資源、一邊要求成果」。林楚茵呼籲，既然立法院決定延長會期至8月底，就應盡速處理相關預算與修法工作，將必要資源投入第一線執法單位，同時加速推動毒駕重罰機制，以回應社會對公共安全的期待。













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原文出處：桃園毒駕「撞死2路人」後身亡！毒駕頻傳掀怒火 網點名藍白「這1事」

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