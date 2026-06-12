桃園毒駕拒檢釀3死「現場驚見就診單」 卓榮泰：應要從重量刑

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卓榮泰今日強調，對於毒駕因致死傷或連續再犯都應從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效的遏止這種不法行為。（鏡報林煒凱）

桃園市昨晚發生毒駕死亡車禍，30歲張男施用毒品後駕車上路，遇到員警後拒檢逃逸，在敏盛醫院前失控撞死2名行人，張男也在猛烈撞擊下重傷不治。對此，行政院長卓榮泰今日強調，對於毒駕因致死傷或連續再犯都應從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效的遏止這種不法行為。

桃園警方昨（11日）20時26分執行巡邏勤務時，發現1輛自小客車在道路上行駛不斷搖晃，疑似危險駕駛，故上前依法示意停車受檢，未料張男竟拒檢並加速逃離現場。警方表示，張男逃逸期間不僅蛇行駕車還數度闖紅燈，員警一路尾隨並通報警網攔截，但張男在敏盛醫院前失控撞上2名行人，導致2人送醫不治。

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由於撞擊力道猛烈，車頭幾乎爛毀，肇事的張男身受重傷，送醫最後搶救不治。警方初步檢測，發現張男對安非他命呈現陽性反應，現場也查獲安非他命及相關吸食器具。檢察官今（12日）勘驗現場並於桃殯相驗2名死亡行人。事故現場散落大量車體碎片，地面上也掉落一張敏盛醫院的就診單，疑其中1名死者掉落。

卓榮泰今日指出，對於再度發生毒駕致死案件，感到非常的痛心與不捨，毒品雖有分級，在整個加重處罰的過程當中，分級之後毒品，對愈高級次的毒品，將來在法院量刑上，有輕重的不同。對於毒駕因而致死、致傷或連續再犯，應要從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效遏止這種不法的行為繼續來擴張、蔓延下去，才能夠有效遏止這些不法的毒犯，進行最猛烈的打擊。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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