桃園毒駕撞死侯姓行人 相驗結果係車禍造中樞神經休克死亡

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30歲毒品列管人口、男子張紘愷涉嫌毒駕，昨晚在桃園區撞死2行人，桃園地檢署檢察官杜敏瑜今衛生福部桃園醫院相驗侯姓死者死因。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕30歲毒品列管人口、男子張紘愷涉嫌毒駕，昨晚在桃園市桃園區春日路拒檢逃逸，最後撞上侯、葉姓2名無辜行人造成慘死，張男送醫後今天凌晨也傷重不治，桃園地檢署檢察官杜敏瑜今午至衛生福利部桃園醫院針對侯姓死者相驗死因，初步認定是車禍撞擊頭部等多處受傷出血，造成中樞神經休克死亡。

侯姓行人遺體目前放在部桃往生室，杜敏瑜今日上午11點55分左右到場，離去前並未針對案情說明，侯姓死者妻子、兒子都在場，神情哀戚，不發一語，相驗過程於12點40分左右結束。

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桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德事後說明，葉姓、侯姓行人的死因，係車禍撞擊頭部等多處造成受傷出血，葉姓行人因創傷性休克死亡，侯姓行人則是中樞神經休克死亡。

到場陪同的犯罪被害人保會協會台灣桃園分會(犯保協會)主任林春子表示，犯保協會除致贈5000元慰問，也會協助家屬針對毒駕者財產部分先做調查，必要時該會會協助家屬聲請假扣押，後續還會與家屬保持聯絡，提供必要的法律協助。

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30歲毒品列管人口、男子張紘愷涉嫌毒駕，昨晚在桃園區撞死2行人，桃園地檢署檢察官杜敏瑜今衛生福部桃園醫院相驗侯姓死者死因，侯的家屬也到場。(記者謝武雄攝)

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