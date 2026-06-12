桃園毒駕撞死2人！桃檢出手查扣財產、預防性羈押27人

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11日晚間桃園市區驚傳一起極為慘烈的重大死亡車禍。（圖／東森新聞）





11日晚間桃園市區驚傳一起極為慘烈的重大死亡車禍！一名30歲且具有毒品前科的張姓男子，涉嫌在施用安非他命後毒駕上路。張男在遇到警方執勤攔查時，竟然狠踩油門拒檢逃逸，在市區與警方展開驚險追逐。

車輛最後在敏盛醫院前徹底失控，迎面撞飛2名無辜路人，接著猛烈撞擊變電箱才停下，最終導致張男自己與2名遭撞路人共釀成3人死亡的慘劇。

為了強力保障被害人家屬的權益，桃園地方檢察署今（12）日大動作開鍘，正式宣布已偕同律師，針對這名毒駕者的財產進行緊急查扣。

毒駕男瘋狂蛇行「連闖至少9次紅燈」

回顧整起駭人事故的發生過程，警方於昨日晚間8時26分，在桃園市桃園區經國路、天祥三街口執行巡邏勤務時，敏銳發現一輛自小客車的車身不斷搖擺不定、行駛狀況明顯異常，因此依法上前示意攔查。未料，駕駛張姓男子做賊心虛拒絕配合檢查，反而加速瘋狂逃逸。

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雙方隨即在桃園市區展開公路追逐，時間長達約5分鐘、追逐距離約3公里。張男在逃逸期間完全無視公眾安全，不僅在密集的車陣中危險蛇行穿越，期間更至少瘋狂闖了9次紅燈。

最終，該車行經經國路、天祥三街口（即敏盛醫院前）時，因車速過快徹底失控，將路邊2名路人當場撞飛。

毒駕男受困車內搶救4小時也身亡

2名無辜遭撞擊的民眾傷勢極為嚴重。其中一名40多歲的男子頭部遭遇多處撕裂傷，右腳當場被恐怖的撞擊力道撞斷；另一名50多歲的男子則有頭部大面積撕裂傷以及四肢開放性骨折。兩人雖被緊急送醫，最終都因為傷勢過於沉重而宣告不治。

而肇事的張姓男子在猛烈撞擊變電箱後，一度受困在幾乎變形的車內。警消人員獲報趕抵現場將其救出，並立刻送往醫院進行急救。在歷經約4個小時的全力搶救後，張男仍於今日凌晨被宣告傷重不治。

警方隨後進行抽血及尿液檢驗，確認張男體內呈現安非他命陽性反應，同時在肇事車內也當場查扣到安非他命毒品以及吸食器等鐵證，初步認定全案確為毒駕肇事。

檢察官親赴現場與醫院採證

桃園地檢署對此高度重視，承辦檢察官於今日上午，立刻率同法醫親自趕赴車禍事故現場進行實地勘驗，隨後再前往各家醫院進行相驗工作，全力釐清案發時的各項確切細節。

同時，為了在第一時間提供被害人家屬實質協助，檢方已正式通報犯罪被害人保護協會桃園分會的人員到場關懷家屬，現場發放新臺幣5000元的慰問金，並由檢方與犯保協會全面協助家屬辦理相關扣押被告財產的法律程序，確保未來民事賠償等被害人權益不受損害。

桃檢強推「毒駕零容忍」已預防性羈押27人

桃園地檢署嚴正強調，自從高等檢察署函示各地檢署針對毒駕案件應積極聲請預防性羈押以來，桃園地檢署便持續加強打擊犯罪的執法力道。

根據檢方最新統計，截至昨日為止，桃園地檢署就毒駕案件已經積極向法院聲請羈押了35人，其中經法院裁准羈押的人數已達27人。檢方重申，未來將持續貫徹「毒駕零容忍」的嚴厲政策，嚴格防止類似的悲劇案件再度在社會上發生。

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