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即時中心／陳奕劭、許雯絜報導

桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生一起死亡車禍，一名涉毒嫌犯因逃避警方追緝，開著白色車輛展開警匪追逐，豈料失控打滑，波及兩位路人，導致2人送醫後不治身亡。對此，行政院長卓榮泰今（12）日回應，他感到非常痛心不捨，他強調未來將加重修法，毒駕致死、致傷，連續再犯都應該從重量刑。





桃園毒駕釀2死 卓揆痛心不捨

卓榮泰表示，對於再度發生毒駕致死的事故，他感到非常的痛心跟不捨，毒品雖然有分級，在整個加重修法的過程當中，分級之後，愈高級別的毒品，將來在法院量刑上，有輕重不同。

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對於因為毒駕致死、致傷，或者是連續再犯，卓榮泰強調應該要從重量刑，不以毒品的級別、級次分別，才能有效遏止這類違法行為繼續擴展、蔓延下去，也才能夠有效來遏止這些違法的毒犯，對這些人進行最強烈的打擊。

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桃園昨晚發生一起毒駕，造成2名無辜路人送醫後不治。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／桃園毒駕撞死2無辜路人！卓榮泰「痛心」重申加重修法：致死傷一律從重量刑

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