社會中心／綜合報導

桃園又發生毒駕三死悲劇，兩名路人無辜喪命，而且過去一個月，全台灣因為毒駕，已奪走六條人命，彰化兩起毒駕車禍，更造成四死八傷！行政院昨（11）天才通過修正草案，全面提高毒駕刑度，偏偏又傳出憾事。民眾期盼修法盡速通過，朝野不少立委甚至喊話，死刑都不為過。

毒駕失控加速狂衝，致死致傷，層出不窮。還有英勇所長被撞斷腿，嫌犯卻遭輕放，更無奈的是，11號行政院剛拍板修法加重刑責，當晚桃園再傳悲劇。行政院長卓榮泰：「對於毒駕因而致死致傷，或者是連續再犯，我們都認為應該要從重量刑。」

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全台毒駕案1月內奪6命 朝野立委：判死都不為過

桃園毒駕撞死2路人 政院修法提高刑度.立委籲判死（圖／民視新聞）閣揆也撂重話，行政院提出修法，全面提高毒駕刑責，一般刑期拉高到最高5年，致重傷從最高7年以下，拉高到10年以下。毒駕致死最重則判12年，得併科300萬元罰金。要是10年內再犯，最重維持無期，但最低提高到七年起跳。如果是現役軍人，刑責跟罰金，更會加重。民眾：「以前是擔心酒駕現在是更擔心毒駕。」民眾：「如果無期徒刑沒辦法解決的話，可能需要再更加重罰刑。」

全台毒駕案1月內奪6命 朝野立委：判死都不為過

桃園毒駕撞死2路人 政院修法提高刑度.立委籲判死（圖／民視新聞）民眾都希望趕快通過立法，很多朝野立委甚至喊話，死刑都不為過。立委（民）王世堅：「毒駕應該死刑，我相信現在如果做民調，那95%的民眾會同意會接受，應為這已經到荒唐的地步了。」立委（民）王定宇：「法律能夠定多重就多重，我認為槍斃都在所不惜。」立委（國）洪孟楷：「過去我們都主張毒駕致死，最重要求處死刑。」畢竟在之前一個月內，全台因毒駕，已奪走六條人命。彰化短短19天，就有兩起毒駕，奪走4命。新北1~5月查獲毒駕高達2465件，是去年的7.4倍，民眾期盼修法、抓毒雙管齊下，不要活在恐懼之中。

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