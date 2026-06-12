桃園毒駕撞死2路人！護理師逐床尋家屬 癌妻病床認出丈夫痛哭失聲

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敏盛醫院旁11日晚間發生嚴重死亡車禍，警察事發後飛奔至醫院求救。（翻攝畫面）

桃園市1名30歲張姓男子涉嫌毒駕，11日晚間為逃避警方攔查高速逃逸撞上路人，造成50歲葉姓男子與60歲侯姓男子不幸身亡，張男也因傷勢過重死亡。事發後，因死者一度無法確認身分，醫院護理師拿著照片逐間病房尋人，其中1名死者罹癌住院的妻子在病床上一眼認出丈夫，當場情緒崩潰，令人鼻酸。

事故發生在11日晚間8時27分，地點就在敏盛醫院附近。目擊民眾表示，當時先聽見巨大撞擊聲，隨後看見多人倒地，甚至有人因猛烈撞擊導致肢體殘缺，場面相當慘烈。

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由於撞擊力道驚人，肇事車輛引擎噴飛，現場物品四散，死者身分一度難以辨識。有住院民眾在網路發文指出，護理師為協助警方尋找家屬，拿著死者照片逐一詢問病患，沒想到隔壁床住院婦人認出照片中的人正是自己的丈夫，得知噩耗後當場痛哭失聲。

毒駕拒檢逃逸 檢警追查責任

警方調查，張男先前遇警方攔查卻拒絕配合，加速逃逸，沿途行經春日路、經國路、慈文路等路段，最後失控衝撞路旁行人，釀成2死悲劇。送醫後，張男因傷重不治，尿液檢驗則呈現安非他命陽性反應。

桃園地檢署今日前往事故現場勘驗重建案情，檢察官也前往醫院相驗死者遺體，持續釐清相關責任。同時通知犯罪被害人保護協會桃園分會協助家屬，除提供慰問金外，也安排律師提供法律協助，包括後續財產保全及權益保障等事宜。

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