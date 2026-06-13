桃園毒駕撞2死警公布最新影片！飆速、蛇行刻意甩尾惡意撞警車才失控

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記者陳佳鈴、羅欣怡／新竹報導

原本外界一度質疑警方在事發前與嫌犯車輛發生擦撞「另有隱情」，如今關鍵的第一視角新事證影片終於正式曝光，毒駕男一路飆速蛇行。（圖／警方提供）

桃園藍髮男子毒駕撞死2無辜路人，原本外界一度質疑警方在事發前與嫌犯車輛發生擦撞「另有隱情」，如今關鍵的第一視角新事證影片終於正式曝光，根據最新公開的警車行車紀錄器畫面顯示，事發前一秒，毒駕嫌犯並非單純失控，而是惡意「刻意變換車道」故意撞擊尾隨監控的警車。桃園分局分局長王智民親自出面說法，強調基層員警完全依規定執行圍捕，強烈譴責毒蟲蓄意挑釁公權力的惡行。

時速91公里狂飆！毒蟲蛇行飆速刻意向右死切 猛撞警車左側車頭

這段首度公開的關鍵新事證影片，完整還原了案發當晚20時26分許的驚悚生死劫。畫面由後方的警車行車紀錄器拍下，白色嫌犯車輛在前方內側車道高速蛇行，隨後猛烈向右急切，企圖擺脫警方。

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白色嫌犯車輛在前方內側車道高速蛇行，隨後猛烈向右急切，企圖擺脫警方，才失控釀禍。（圖／警方提供）

警車行駛於中間車道，雙方距離拉近。就在經過十字路口過後的一瞬間，前方的白色嫌犯車輛突然毫無預警、毫無理由地「刻意向右猛拉車頭」變換車道，利用車尾與車身死死側撞警車的左前方。結果白色嫌犯車輛自撞失控還波及2名無辜路人，釀成重大傷亡。

桃園分局分局長王智民嚴正指出：「本案員警在執行追緝期間，完全都依照規定通報攔截圍捕，並且始終保持在犯嫌車輛的側面進行尾隨監控，目的就是為了精確掌握其行車動態，並全力維護其他用路人的安全。」

王智民隨後痛斥，這名瘋狂的毒駕犯嫌，在逃逸沿途多次展現極度危險的駕駛行為，包括高速蛇行、惡意逼車等，企圖以此主動阻撓警方的合法查緝。分局長強調，關鍵就在於「警車行駛於中間車道時，犯嫌突然刻意變換車道撞擊巡邏車」，這項惡意的故意撞擊才是造成自小客車（巡邏車）徹底失控、衝撞行人並釀成這起重大傷亡事故的根本原因。如今新事證影片還原清白，警方後續也將把此段蓄意襲警、謀殺的畫面移交檢察官，全力建請從重量刑。

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