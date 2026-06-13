桃園毒駕案追緝細節曝 警方強調依法執勤但爭議未歇

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者周敏鴻／桃園報導〕列管毒品人口張紘愷前天(11日)晚間在桃園市區毒駕，害葉姓、侯姓路人遭撞枉死，自己也傷重不治，網友在「靠北police之鴿的無奈」中發文指出，最大的責任在毒駕犯嫌身上，但警方執勤人員也該面對外界的質疑與檢討；桃園警分局長王智民強調，員警執行追緝期間，都依規定通報攔截圍捕，因犯嫌刻意變換車道撞擊巡邏車，才釀成重大傷亡。

網友表示，他當天曾到現場協助處理，原來是知名的、辦案時不顧民眾安危的2名員警；毒駕固然危險，但某些不顧後果的執法方式，「同樣也是潛在的危險因子」，除了毒駕犯嫌，2名員警是否也該面對質疑與檢討？

廣告 廣告

王智民強調，員警執行追緝期間，都依規定通報攔截圍捕，並於犯嫌車輛側面尾隨監控，以掌握行車動態、維護用路人安全，但犯嫌沿途多次高速蛇行、逼車、危險駕駛，企圖阻撓警方查緝；到達事發路口前，警車行駛在中間車道時，犯嫌突然刻意變換車道撞擊巡邏車，造成轎車失控，衝撞行人，釀成重大傷亡事故。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

剛離開醫院就被毒駕撞死！警病房尋人傳遞噩耗 家屬崩潰痛哭

大逆轉！毒駕男撞斷警所長「無保請回」 彰地院更審收押理由曝光

又見毒駕！台中梧棲毒蟲飆車撞路樹2死1傷 車內驚見毒品

