桃園毒駕男張紘愷「將被解剖」 2死者相驗死因出爐

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桃園毒駕車禍，造成2名路人死亡。（圖／東森新聞）





桃園毒駕男張紘愷昨（11日）晚間在市區遭到警方攔查拒檢，在經國路與天祥三街口撞死2名路人之後，自己也因為傷重送醫不治。桃園地檢署檢察官今（12日）已完成2名路人的初步相驗，毒駕肇事的張紘愷，也將擇期解剖。

檢方公布2名行人相驗結果

檢察官相驗遭撞死的2名行人，初判共同死因皆為車禍撞擊頭部等多處受傷出血，分別造成創傷性休克死亡、中樞神經休克死亡。毒駕肇事駕駛張紘愷，已抽血、驗尿確認唯毒駕，後續將擇期解剖，釐清詳細死因。

回顧案發經過

桃園分局表示，員警於昨天晚間8點26分執行巡邏勤務時，發現一部自小客車搖擺不定，懷疑有危險駕駛的情形，依法示意停車受檢，但駕駛不配合，而且高速逃逸，沿途蛇行、闖越紅燈，線上警網獲報後也加入攔截圍捕。

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桃園分局指出，駕駛在逃逸過程當中，失控撞上2名路人，2名重傷路人送醫後宣告不治，駕駛肇事後也受傷，於今天凌晨宣告不治，經過抽取尿液檢驗，呈現安非他命陽性反應，並在現場查扣安非他命吸食器等證物，全案已報請檢察官偵辦，以釐清案情細節與相關肇責。

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