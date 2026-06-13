桃園毒駕男撞死2路人！警方行車紀錄器揭「奪命瞬間」

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桃園毒駕男於11日拒檢逃逸，警車當時的行車紀錄器畫面曝光了。（圖／警方提供）





桃園毒駕男張紘愷11日晚間20時許在市區遭到警方攔查拒檢，在經國路與天祥三街口撞死2名路人之後，自己也因為傷重送醫不治。當時警車的行車紀錄器畫面也曝光了。

桃園分局分局長王智民說明，警車行駛於中間車道時，張男突然刻意變換車道，猛烈撞擊巡邏車，小客車更當場失控並衝撞路邊行人，釀成2人慘死，張男自己也送醫不治。針對張男這種極度危險的惡意撞擊行徑，警方表示將會深入調查、釐清。

桃園毒駕男於11日拒檢逃逸，警車當時的行車紀錄器畫面曝光了。（圖／警方提供）

回顧案發經過

桃園分局表示，員警於晚間8點26分執行巡邏勤務時，發現1部小客車搖擺不定，懷疑有危險駕駛的情形，依法示意停車受檢，但張男不配合，而且高速逃逸，沿途蛇行、闖越紅燈，線上警網獲報後也加入攔截圍捕。

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張男在逃逸過程當中，失控撞上2名路人，皆送醫後宣告不治，駕駛肇事後也受傷，於昨（12）日凌晨宣告不治，經過抽取尿液檢驗，呈現安非他命陽性反應，並在現場查扣安非他命吸食器等證物，全案已報請檢察官偵辦，以釐清案情細節與相關肇責。

桃園毒駕男張紘愷11日晚間20時許在市區遭到警方攔查拒檢，在經國路與天祥三街口撞死2名路人之後，自己也因為傷重送醫不治。（圖／東森新聞）

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