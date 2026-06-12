「桃園毒駕男」張紘愷3月被減刑！ 法官：吸毒無重大危害

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桃園毒駕男於11日晚間，撞死2名路人自己也傷重不治。（圖／東森新聞）





桃園毒駕男張紘愷昨（11日）晚間在市區遭到警方攔查拒檢，在經國路與天祥三街口撞死2名路人之後，自己也因為傷重送醫不治。事實上，張紘愷生前不但前科累累，在今年3月的判決書，新北地院法官卻以施用毒品「多以自戕身心健康為主」並考量犯後態度予以減刑，但是不到3個月的時間，他就因為毒駕肇事害2名無辜路人枉死。

2018年施用毒品判刑確定 2025年遭查獲販毒

根據今年3月17日判決書記載，張紘愷於2018年就有因施用毒品案件，經法院判刑確定的紀錄，2022年又因為施用毒品遭逮，後續送去觀察、勒戒後，於2023年釋放，2025年又被查獲施用二級毒品甲基安非他命，以及交易依托咪酯煙彈，當場查扣4科煙彈與手機等證物。

法官：主動坦承吸毒 符合減刑規定

法官指出，張紘愷被警方查獲販毒時，即主動坦承其曾有施用第二級毒品甲基安非他命之情事，「係對於未發覺之罪自首而接受裁判」，依刑法第62條相關規定，減輕其刑。

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法官認為，「衡諸施用毒品犯罪所生之危害，多以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害」，再衡量犯罪動機、犯後態度，以及學歷、經濟狀況等因素，處有期徒刑4月，得易科罰金。

然而法官給予減刑，張紘愷卻在不到3個月的時間，不但毒駕上路，還開車拒檢，造成2名無辜路人枉死，也讓自己車禍慘死。

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