社會中心／綜合報導

桃園毒駕男子撞死兩名無辜路人，桃園市長張善政震怒喊話，究責到底，死者葉姓男子和侯姓男子的家屬也哀痛萬分。兩人當晚都前往敏盛醫院，不料剛走出醫院卻遇上死劫，其中葉姓男子的太太還正在敏盛住院，得知丈夫噩耗後，崩潰痛哭。

員警拔腿狂奔，直接衝到醫院門口找醫護幫忙，因為就在旁邊發生重大車禍。男護理師，不斷按壓傷者胸口做CPR，但效果有限，兩名傷者趕緊抬上擔架，送醫急救，大批血跡噴濺到人行道上，廣告看板，11號晚間，敏盛醫院門口前，兩名無辜路人，慘死輪下。鄰近民眾：「在人行道上那邊急救，我住天祥五街那邊16樓，那邊都聽得很清楚，當下撞擊很大聲。」兩名路人分別是65歲葉姓男子，送聖保祿醫院時，頭部多處撕裂傷，還有右膝斷肢，60歲侯姓男子送桃園醫院，頭部大面積撕裂傷，四肢開放性骨折，兩人雙雙傷重不治，而且都是前往敏盛醫院之後，回家途中遇上死劫。鄰近民眾：「行人很多因為這邊，前面就是敏盛醫院，包括這邊是商場，所以行人一直都很多。」

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桃園毒駕衝撞「兩路人無辜喪命」 住院中家屬崩潰痛哭

兩名路人步出敏盛醫院，卻遭毒駕犯嫌開車撞死。（圖／民視新聞）





隔天一早，警方拉起封鎖線，殘骸碎落一地，包括車輛碎片，以及死者身上散落遺物，其中還能看見侯姓死者的回診單，而葉姓死者太太，也在敏盛醫院住院還有患者發文說，警方四處詢問是不是病人的家屬，沒想到照片裡的人，竟然是我隔壁床阿姨的家人，阿姨得知消息後，忍不住崩潰痛哭，最後還一直擔心，會不會打擾到我休息，其實一點也沒有，只是我也很愕然，聽著阿姨的哭聲，我自己也很想哭。

桃園毒駕衝撞「兩路人無辜喪命」 住院中家屬崩潰痛哭

桃園市長張善政針對毒駕肇事者，給予最嚴厲譴責。（圖／民視新聞）





葉男三個小孩，趕往醫院看爸爸，最後一面。桃園市長張善政震怒發文，對肇事嫌犯"予以最嚴厲的譴責，毒品不只摧毀吸毒者的人生，更可能奪走無辜民眾的生命，毒品犯罪絕不是個人行為，而是對整個社會安全的重大威脅，兩條寶貴生命瞬間消逝，令人無比痛心，我要再次向罹難者及家屬，表達最深的哀悼，也一定會究責到底，只是再多究責也喚不回寶貴生命。

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