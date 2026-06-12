桃園毒駕釀2死 黃世杰：防堵悲劇再發生

▲對於毒品犯罪，黃世杰表示，他的態度堅定而明確，就是零容忍。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.15）

[NOWNEWS今日新聞] 桃園市1名涉毒嫌犯昨（11）晚駕車逃避警方追緝，在敏盛綜合醫院旁撞死2名路人。對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰重申「毒品零容忍」立場，並強調，哀弔無辜亡者同時，更要全力防堵悲劇再發生。

聽聞兩名無辜桃園市民遭逃避警方查緝的涉毒嫌犯開車衝撞身亡，黃世杰表示，他相當痛心，除了向罹難者及家屬表達最深的哀悼與不捨，也要向辛苦的警察同仁致意。黃世杰提到，許多市民此刻心中都有相同的擔憂，毒品問題、毒駕問題為何這幾年在桃園持續出現？今晚的悲劇會不會再次發生？毒品不僅毀了吸毒者的人生，更會危害無辜民眾的安全。

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對於毒品犯罪，黃世杰表示，他的態度堅定而明確，就是零容忍，相關單位務必要強化緝毒工作、向上追查供應鏈源頭，才能從根本減少毒品對人民的傷害；他也懇請相關單位，全力協助罹難者家屬，度過最艱難的時刻，並再次向兩位罹難者及家屬，致上最深的哀悼與慰問。

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