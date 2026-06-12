桃園毒駕釀3死 卓榮泰：不分毒品級次一率從重量刑

「火遮眼」是粵語俗語，形容「怒火掩蓋理智」之意。6/12上映的《火遮眼》，描述一位憤怒父親的救女冒險，片名自然是在描述父親角色的精神狀態。但事實上，這部電影從裡到外，全都洋溢著一片熱火熾情。這是一部用動作說話、以武打傳達情緒的電影，這將會是你從未看過的香港武打電影。讓我們介紹《火遮眼》有多麼熱血，讓喜愛香港武打電影的你非看不可。

Yahoo電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言