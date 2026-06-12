桃園毒駕3死！藍髮毒蟲正臉曝 曾拍片介紹「奪命車」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

毒駕男張紘愷生前常拍賣車影片，還曾親自介紹「奪命車」。（圖／翻攝自臉書）





桃園市11日發生嚴重毒駕事故，毒駕男張紘愷拒檢逃逸，途中高速撞上路旁2名路人，造成2人死亡，自己也因傷重不治。事後張男生前身分曝光，曾在桃園龜山從事二手車業務，經常拍攝影片介紹車輛，而肇事車輛正是他曾在鏡頭前介紹過的車款。

生前常拍賣車影片 曾親自介紹「奪命車」

張紘愷生前在桃園龜山一家二手車行工作，外型頂著一頭藍髮，平時經常透過網路拍攝影片推銷車輛。沒想到這次事故中，他駕駛的白色轎車竟成為造成3死悲劇的「奪命車輛」。相關影片曝光後，外界發現張男過去還曾親自介紹該車款。附近業者表示，曾看過張男在附近活動，但彼此並不熟識，對他的印象不深。

不到20歲染毒 勒戒後再犯仍釀悲劇

據了解，張男過去已有多次毒品相關紀錄。他不到20歲時，就曾因吸食安非他命遭查獲；111年間又因施用毒品，被法院裁定送觀察、勒戒，112年3月執行完畢。但離開勒戒處所後，張男再次涉毒，去年又因施用安非他命、交易含依托咪酯煙彈遭查獲，今年3月遭判刑。

廣告 廣告

但當時法官認為「毒品多以自戕身心健康為主，對他人生命、身體，尚無重大明顯之實害」，加上張姓嫌犯坦承吸毒，因此減刑輕判4個月。如今再度涉嫌毒駕肇事，造成兩名無辜路人死亡，新北地院刑一庭庭長王綽光說：「本件法官就該案，僅就被告去年八月間，施用毒品行為，為個案之審酌，與近日所涉之毒駕行為無涉，不宜並論混淆。」

家屬稱「不知道他吸毒」 毒駕害兩家庭陷悲痛

事故發生後，張男家屬前往醫院認屍，面對詢問時表示，並不清楚張男是否有吸毒。如今一場毒駕事故，不僅讓張男自己喪命，也讓兩名無辜路人家庭瞬間破碎。檢警後續仍將針對事故原因、毒駕細節及相關責任展開調查。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

又是毒駕！新北男猛撞電線桿車頭變形 快篩驗出K他命

桃園毒駕男張紘愷「將被解剖」 2死者相驗死因出爐

「桃園毒駕男」張紘愷3月被減刑！ 法官：吸毒無重大危害

