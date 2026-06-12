桃園民宅凌晨氣爆奪命！7旬婦送醫不治、1女嗆傷

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桃園市桃園區秀山路今（13）日凌晨驚傳民宅氣爆案，消防局獲報後，隨即調派大批警消與救災車輛趕赴現場。當地里長林于翔指出，事發當時突然傳出巨大爆炸聲響，隨後有大量玻璃碎片從高處掉落，場面十分驚人。

桃園市桃園區秀山路今（13）日凌晨驚傳民宅氣爆案。（圖／翻攝自臉書／林于翔：立足玉山、深耕桃園）

警消人員趕抵現場後立即展開灌救與搜救行動，搜救人員在起火的4樓內，發現一名70多歲的獨居蔡姓老婦，因傷勢過重，救出時失去呼吸心跳（OHCA），緊急送醫搶救，但經家屬轉述，蔡姓婦人最終仍不幸回天乏術、宣告離世。

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消防人員持續搜救，隨後在5樓順利救出2男1女，其中一名徐姓女子受到輕微嗆傷，所幸意識清醒，送醫治療後目前狀況安穩、並無大礙；至於大樓其餘住戶，則在氣爆發生當下已緊急自行脫困。

警消人員抵達現場救援。（圖／翻攝自臉書／林于翔：立足玉山、深耕桃園）

里長林于翔表示，目前現場相關單位均已完成處置並收隊，他也趕赴現場協助居民整理善後。同時再次提醒里民，平時務必留意居家瓦斯、熱水器及相關設備安全，若發現有異味或異常，應立即通報相關單位處理。

至於確切的氣爆原因與起火點，目前尚待消防局火調科進一步調查釐清。

氣爆現場 。（圖／翻攝自臉書／林于翔：立足玉山、深耕桃園）

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