桃園民宅凌晨氣爆！獨居79歲婦人「90％燒燙傷」送醫不治 1女輕微嗆傷

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桃園市桃園區秀山路13日發生火警，一名獨居79歲婦人嚴重燒燙傷送醫後不治身亡。圖／翻攝自林于翔臉書粉專。

桃園市桃園區秀山路13日凌晨1時許發生民宅氣爆意外，伴隨巨大爆炸聲響，窗戶遭震碎，大量玻璃從高處掉落，現場一片狼籍。消防局表示，共救出4名住戶，其中獨居4樓的79歲婦人被救出時已無生命跡象（OHCA），全身約90%面積燒燙傷，送醫後仍宣告不治；另名58歲婦人因嗆傷送醫治療。

據了解，火災地點位於秀山路、大同西路口一間超商樓上的分租套房，有路過民眾直擊，現場竄出陣陣濃煙，不少居民也反映「地上很多玻璃碎片」。

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桃園市政府消防局指出，於13日凌晨1時23分獲報秀山路住宅火警案件，立即派遣30車、88人到場搶救。現場為一棟地上5層樓建築，起火位於第四層，初步詢問發現4樓有1人、5樓有3人受困。

搜救人員於1時42分控制火勢，並於4樓發現一名獨居79歲蔡姓老婦人，全身高達90%燒燙傷，救出時已經OHCA，家屬透露送醫後仍不治；另於5樓救出2女1男，其中一名58歲徐姓婦人輕微嗆傷，意識清醒，送往聖保祿醫院後無大礙。火警於1時53分撲滅，詳細起火原因仍有待調查釐清。

當地（桃園區玉山里）里長林于翔指出，對於該起事件感到不捨，呼籲民眾平時務必留意居家瓦斯、熱水器及相關設備安全，如果有異味或異常，應立即通報相關單位協助處理。

林于翔也說，在此向家屬表達最深切的慰問，同時感謝所有投入救災的消防、警察、醫護及相關工作人員，在深夜中守護市民安全，「願逝者安息，傷者早日康復，也祈願桃園平安、玉山平安」。



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