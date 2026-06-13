桃園民宅凌晨氣爆!玻璃噴飛百米 7旬獨居婦送醫不治

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大量碎片噴濺飛至將近100公尺外。 圖/翻攝網路

[Newtalk新聞]

桃園市桃園區秀山路與大同西路交叉口附近一處民宅，今（13）日凌晨1時許驚傳劇烈氣爆事故，不幸釀成1死1傷的悲劇。搜救人員在起火點4樓尋獲一名70多歲的蔡姓獨居老婦，但她被救出時已失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治；另有一名5樓徐姓女住戶受到輕微嗆傷，送醫後狀況穩定。

這起火警發生於該棟建物的4樓分租套房。現場住戶與周邊居民在睡夢中被兩聲劇烈巨響驚醒，隨即發現該處火舌從鐵窗處向外狂湧。強大的爆炸衝擊力更將窗戶玻璃炸碎，大量碎片噴濺狂飛至將近100公尺外的地方。

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當地玉山里里長林于翔深夜趕赴現場協助善後，他受訪時指出，氣爆發生時連續傳出爆炸聲，「第一聲比較大聲，第二聲比較小聲」。據周邊目擊民眾透露，事發當時並未先看到火花，而是突然發出巨響就發生爆炸，疑似是瓦斯洩漏所引發。所幸案發時值深夜，路上沒有行人，才未波及更多無辜民眾。

桃園市政府消防局接獲報案後，立即啟動大量人車趕赴現場展開救援。在消防人員全力佈線搶救下，火勢在半小時內獲得控制並順利撲滅。

經初步清查，該棟建築內部為分租套房結構。搜救人員除在4樓救出已無生命跡象的蔡姓老婦外，也持續擴大搜救，隨後順利在5樓救出另外2名男性與1名女性住戶，其中徐姓婦人因輕微嗆傷送醫，所幸並無生命危險。至於這起氣爆事故的確切起火原因、瓦斯洩漏點以及屋內的財物損失程度，目前仍有待消防局火調科進一步調查釐清。

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