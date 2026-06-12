桃園民宅凌晨氣爆！7旬獨居婦送醫不治

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首次上稿 07:24更新時間 07:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市桃園區秀山路今天凌晨1點左右，發生民宅氣爆意外，獨居4樓的7旬老婦命危送醫但宣告不治，另有1名住在5樓的女子，輕微嗆傷，消防隊員表示，起火原因仍待調查。

桃園市政府消防局獲報後，派員前往搶救，在4、5樓救出2男2女，其中1人命危、1人輕傷。居民說，當時先傳出低沉的爆炸聲，隨即看到火舌從4樓竄出，氣爆震碎玻撒落道路，現場一片凌亂。

火勢大約半小時撲滅，消防隊員表示，起火原因、財物損失等，都仍待調查。

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