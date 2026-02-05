桃園民宅宛如火藥庫 涉違法儲存爆竹逾300公斤

cnews204260205a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市政府消防局今（5）日接獲新北警方轉報，在桃園區富國路1間民宅內，涉嫌違法儲存大量爆竹煙火。消防局第一大隊表示，據報派員前往稽查後，現場查獲大量爆竹煙火，總重量高達366公斤。除依法沒入外，並依照「爆竹煙火管理條例」開立舉發單，民眾最高恐面臨60萬元罰鍰。也呼籲，民眾如有發現違規製造、儲存或販賣爆竹煙火情事，可聯繫當地消防隊或撥打119舉報；民眾若有購買爆竹煙火的需求，應選購安全認證合格標示的爆竹煙火。

桃園市消防局指出，新北市警方今日跨區至桃園區富國路1處民宅，查緝幫派、毒品，員警攻堅進入民宅，卻發現民宅內堆放了大批爆竹煙火，立即通知消防局派員前往處理。第一大隊員到場稽查，發現民宅內部宛如小型火藥庫，也有未經認可的爆竹煙火，足足裝滿43箱，總重量高達366公斤。

消防局第一大隊表示，依「爆竹煙火管理條例」開立舉發單，並將現場囤積的爆竹煙火全數依法沒入。也提醒，依據爆竹煙火管理條例，摔炮類爆竹煙火管制量為火藥0.3公斤或總重1.5公斤，火花類管制量為火藥10公斤或總重50公斤，其他一般爆竹煙火管制量為火藥5公斤或總重25公斤。

消防局強調，販售或儲存超過管制量的爆竹煙火，需符合相關規定，並投保公共意外責任險，而存放爆竹煙火若超過管制量，可處6至30萬元罰鍰。若超標30倍，最高可處150萬元罰鍰。

消防局第一大隊大隊長賴志忠呼籲，春節期間民眾習慣燃放爆竹煙火增添年節氣氛，民眾看準商機大量進貨，大量囤積如發生火災、爆炸，容易導致嚴重傷亡。因此爆竹煙火製造、販賣、儲存及施放，皆有嚴格的法令規定。同時提醒民眾，購買附有認可標示的爆竹煙火，並遵照使用說明施放，兒童施放則需父母或監護人陪同，以確保施放安全。

照片來源：桃園市消防局提供

