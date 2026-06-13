桃園民宅深夜氣爆 7旬婦不治身亡、1女嗆傷送醫

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桃園市秀山路今（13）天凌晨有民宅發生氣爆，消防員分別救出4位住戶，其中住在4樓的70多歲婦人，尋獲時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治，另外有一名女子受到輕微嗆傷，目前已經送醫治療，事件總共造成1死1傷。

桃園秀山路和大同西路口一處4層樓公寓凌晨發生氣爆，疑似又是瓦斯氣爆釀禍，超商樓上民宅4樓竄出濃煙，還一度傳出爆炸巨響，大量玻璃散落一地，甚至噴飛將近100公尺遠，附近住戶睡夢中全驚醒，衝出門查看。

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消防車把現場團團包圍，消防員衝上樓分別在4樓和5樓救出4位民眾，但在4樓尋獲一位70多歲獨居婦人時，已經沒有呼吸心跳，現場趕緊實施CPR急救，無奈送醫後仍宣告不治，而在5樓救出2名男性和1名女性，其中女子受輕微嗆傷，被送往醫院治療。

警消出動大批人車搶救火勢。圖／台視新聞

根據了解，發生氣爆的大樓格局大多是套房，警消出動大量人車搶救，火勢在半小時左右撲滅，其他住戶自行脫困，但氣爆當下威力猛烈，不少住戶表示，回想過程還心有餘悸。

桃園／蔡欣妤 責任編輯／馮康蕙

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