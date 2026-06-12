桃園民宅深夜驚傳氣爆！7旬婦OHCA送醫 家屬證實搶救不治

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桃園民宅凌晨發生氣爆。（圖／翻攝臉書／林于翔）

桃園市桃園區秀山路一棟大樓今（13）日凌晨驚傳氣爆事故，現場一度竄出猛烈火勢，並伴隨巨大爆炸聲響。桃園市消防局獲報後緊急派遣大批人車前往搶救，火勢於約30分鐘內撲滅，並陸續救出4名住戶。其中一名居住在4樓的70多歲蔡姓婦人被救出時已無呼吸心跳（OHCA），送醫搶救後仍不幸身亡；另有一名徐姓婦人因吸入濃煙造成嗆傷送醫，所幸狀況穩定。

事故發生於凌晨1時許，地點位於桃園區秀山路95號附近一棟大樓。根據附近居民描述，當時突然傳出巨大爆炸聲響，隨後高樓層竄出火光，大量玻璃碎片從高處掉落，爆炸威力也造成周邊一片狼藉。

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據了解，發生事故的大樓內多為分租套房。消防局接獲通報後，立即調派警消及救災車輛趕赴現場灌救，同時展開搜救行動。火勢控制後，搜救人員於4樓尋獲70多歲蔡姓婦人，並立即施以心肺復甦術（CPR）後送醫搶救，但仍宣告不治。

此外，消防人員也在5樓救出2男1女共3名住戶，其中徐姓婦人因吸入濃煙導致輕微嗆傷，送醫治療後無生命危險，其餘住戶則自行疏散脫困。

桃園玉山里里長林于翔事後透過社群平台發文表示，本次事故共有2名里民送醫，其中蔡姓婦人到院前心肺功能停止，經家屬轉述後確認不幸離世；徐姓婦人則因嗆傷送醫，目前情況穩定。他也對罹難者家屬表達慰問之意。

林于翔表示，此次意外令人相當不捨，也再次提醒民眾平時應留意居家瓦斯、熱水器及相關設備使用安全，若發現異味或異常情況，應立即通報相關單位協助處理。同時感謝消防、警察、醫護及相關工作人員深夜投入救災，守護市民安全。

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