桃園民政局攜手樂天桃猿慰勞國軍官兵 贈球票、冠軍戒指

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桃園市政府攜手台灣樂天棒球隊股份有限公司舉辦端午勞軍活動。圖：民政局提供

桃園市政府今（9）日攜手台灣樂天棒球隊股份有限公司舉辦端午勞軍活動，市長張善政親自出席，頒發總額68萬元勞軍款予陸軍司令部、桃園市後備指揮部、陸軍通信電子資訊訓練中心、陸軍第六軍團七三通資群及陸軍第三地區支援指揮部等10個軍方單位，感謝國軍官兵堅守崗位、守護國家安全。

桃園市長張善政頒發總額68萬元勞軍款予10個軍方單位。圖：民政局提供

民政局提到，此次活動適逢端午佳節前夕，原依往例規劃邀請官兵前往樂天桃園棒球場觀賞賽事，然而考量當日降雨機率高達95%，以及國軍持續強化防災整備與應變量能，為避免影響勤務調度、活動品質及行程安排，市府特別調整勞軍方式，提前辦理慰勞活動。

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樂天桃猿致贈150枚冠軍戒指予各受勞單位代表。圖：民政局提供

民政局長劉思遠表示，此次活動以「雙重守護」為核心概念，一方面感謝國軍官兵肩負國土防衛重任，另一方面透過桃園在地主場球隊共同參與，展現軍民一心守護桃園的情誼。市府並致贈球票及加油棒，邀請官兵於勤務與訓練之餘，自行安排時間進場觀賽，感受桃園主場的熱情與活力；也希望藉由球場上的歡笑與掌聲，為官兵紓解訓練壓力，提升士氣與榮譽感，感受市府、球隊及市民共同支持國軍的溫暖力量。

台灣樂天棒球隊表示，很榮幸能與桃市府共同向國軍官兵表達敬意，此次特別邀請猿氣小子及樂天女孩卉妮、曲曲、溫妮，熱情迎接官兵代表榮耀進場，並致贈150枚冠軍戒指予各受勞單位代表，象徵國軍官兵守護家園的付出與榮耀，也展現軍民攜手守護桃園的深厚情誼。

民政局指出，隨著時代變遷，勞軍方式日益多元創新，透過地方政府、國軍及職業運動團隊共同合作，不僅能提升官兵認同感與榮譽感，更能深化軍民交流，凝聚全民國防共識。市府未來也將持續推動退除役官兵照顧及青年役男支持措施，成為國軍最堅實的後盾。

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