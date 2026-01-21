桃園民政局替代役公益大使發揮醫護專長 送餐、衛教雙軌服務

桃園市政府民政局「替代役公益大使團」服務正式啟動。





農曆春節將至，桃園市政府民政局「替代役公益大使團」服務於21日正式啟動，出動近100人次替代役男深入鄰里，協助華山基金會為獨居長者送餐，並結合具醫學系背景的役男，提供量測血壓、口腔保健等衛教服務，提升長者健康識能，同時致贈發熱衣及民生用品，陪伴長者溫馨過年。

民政局長劉思遠表示，民政局自113年成立替代役公益大使團以來，持續推動多元公益服務。截至114年底，替代役課後照顧班已完成逾200場次課後輔導；另結合社會役投入照顧受傷人員服務，提供就醫、家務、文書與關懷等協助，累計服務1,725人次、服務時數達1萬8,759小時，有效支援基層照顧量能，也讓具醫護背景的替代役男在服役期間能發揮專業、回饋社會。

替代役男陳柏驊、方東華與王德宇分享，服務中最有成就感的時刻，是看到原本較少互動的長輩開始願意交流。除了日常勤務外，也主動投入社區健康關懷，協助長輩量測血壓、紀錄健康數據；其中，具準牙醫背景的役男陳柏驊更設計口腔衛教課程，透過生動說明與有獎徵答，提高長輩參與意願。

華山基金會表示，受到景氣及天災等影響，今年年菜募集不如預期，僅有近6成募款，目前仍持續進行中，期盼各界善心人士支持。除了年菜外，獨居長者的保暖用品及民生用品也長期不足，感謝民政局加碼捐贈60件保暖發熱衣及衛生紙，在寒冬中為長者送上最即時的溫暖。

民政局說明，為讓獨居長輩更容易取得市府社福資源資訊，兵役科重新設計宣導品，在衛生紙盒上印製民政局QR Code、桃園市長照服務及24小時市民服務專線。圖樣由具設計專長的替代役男創作，融合宗教科擲筊、戶政科門牌、兵役科軍徽等民政局各科室特色，並結合桃園市吉祥物與在地意象，兼具溫度與長照資訊宣導功能。未來民政局將持續攜手社福團體，推動多元公益服務，打造溫馨、健康的永續桃園。









