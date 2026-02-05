桃園民政局關懷高齡榮民眷 百人歲末圍爐溫馨登場

桃園市民政局聯合桃園市榮民服務處與桃園市陸軍官校校友會在中壢綠光花園婚宴會館舉辦「寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會」。圖：民政局提供

農曆春節將至，為讓高齡、獨居及生活困難的榮民眷感受到過年的溫暖，桃園市民政局聯合桃園市榮民服務處與桃園市陸軍官校校友會，於今（5）日在中壢綠光花園婚宴會館舉辦「寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會」。現場席開35桌，超過百人歡聚一堂，長輩們彼此寒暄互動，臉上洋溢幸福笑容，不少人表示已許久未曾在年節期間感受到如此熱鬧與溫暖的關懷。

桃園民政局重現辦桌吃年菜的傳統年味，與榮民眷一同圍爐拜早年。圖：民政局提供

民政局重現辦桌吃年菜的傳統年味，與榮民眷一同圍爐拜早年。現場還邀請樂團演奏經典老歌助興，熟悉的旋律讓台下長輩不禁跟著哼唱，彷彿回到舊日的美好時光。市長張善政更親自出席關懷長者們與其同樂。榮民眷一生奉獻國家，市府為感念他們的付出，將持續深化在地服務，建構完善的社會安全網，讓榮民眷在桃園安心慢老。113年起修訂的《桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點》，自1月1日起開放後備團體以專案方式申請公益補助，鼓勵後備團體投入社會服務，協助照顧弱勢，並提升後備服務能量，現場並頒發感謝狀予桃園市後備指揮部、陸軍官校校友會、平鎮區後備憲兵荷松協會等6個後備團體，另也感謝華山基金會照顧百歲榮民，秉持熱忱協助推動「114年關懷弱勢團體公益活動」，擴大在地關懷的力量。

現場席開35桌，超過百人歡聚一堂。圖：民政局提供

為了加強對銀髮族的照顧，桃園市府針對年滿65歲的長者、年滿55歲之原住民，推出多項多元化服務措施，包括調高三節及重陽禮金至每人2000至2500元，並優化敬老愛心卡，每月補助800點。卡片使用範圍廣泛，除可搭乘簽約客運、機捷、愛心計程車、台鐵外，還可用於國民運動中心及市立游泳池享受運動樂趣，每月累積使用12次以上者，可加碼獲得100元折價券，用於館內設施及課程費用，鼓勵長輩多運動，健康享受退休生活。此外，今年的圍爐活動也獲得多家民間企業的支持與善心捐助，民政局長劉思遠感謝善心企業以實際行動傳遞溫暖，實現「樂活桃園」的目標，讓長者過上一個暖心的春節。

