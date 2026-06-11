桃園民政局115年單身聯誼活動 6/15起開放報名

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桃園民政局115年單身聯誼活動。





桃園市政府民政局為鼓勵本市單身市民拓展社交生活圈，增進彼此互動與情感交流，今（115）年特別規劃2梯次「非你莫桃 幸福緣定」活動，每梯次80人、男女各半，自6月15日起開放網路報名。凡設籍桃園市或目前於桃園市就學、就業之25歲以上單身市民皆可報名參加；另為鼓勵女性朋友積極參與，活動特別放寬女性報名資格，不受戶籍、就學及就業地限制，並準備專屬好禮，邀請女性朋友相約同行，拓展人際交流機會，開啟美好緣分。

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桃園市政府民政局長劉思遠表示，今年擴大舉辦2梯次主題活動，結合在地特色景點與豐富活動體驗，融合時下受歡迎的網美打卡、文青手作與沉浸式互動，讓參加者在自然互動中增加交流，搭起友誼橋梁。此外，每位參加者於活動前均可免費參與一堂線上形象講座，提前暖身、調整狀態，在活動當日以最佳狀態亮相。

第一梯次「桃香找茶和菓物語」將於7月25日登場，安排參加者漫遊熱門地標「臺灣客家茶文化館」，在茶園雲霧間體驗浪漫擂茶的心動軌跡；午後走進「手信霧隱城」日式江戶老街，攜手DIY和菓子，留下甜蜜回憶。

第二梯次「時空謎戀香遇石門」將於9月19日辦理，參加者將在「大溪老街」展開實境解謎，透過趣味破關尋覓神隊友；午後前往「石門福華」，展開香氛療癒旅程，調製專屬的命定約會氣息。報名詳情請至民政局官網及FB粉絲專頁查詢。

民政局表示，桃園市政府持續營造友善婚育環境，除舉辦聯合婚禮，也提供生育補助及育兒津貼等措施，並積極辦理單身聯誼活動，協助單身市民拓展交友圈。市府從交往、結婚到生育，透過完整協助機制，用實質行動支持年輕人，降低結婚與養育子女的經濟負擔，打造幸福、安居桃園。

民政局提醒，單身聯誼活動採電子郵件方式通知，如有不明來電冒用市府名義要求繳費或提供個資，務必先行查證，以防受騙；也提醒報名民眾留意官方公告資訊，避免被不明訊息誤導。若有相關疑義，請洽詢桃園市政府民政局，諮詢電話：03-3322101分機5620~5621。

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