桃園民眾服務社春安慰勞 感謝警消春節守護市民不打烊

桃園市民眾服務社昨（26）日由理事長林政賢率領理監事及各區民眾服務社理事長，分別前往桃園市警察局及消防局，舉辦春安慰勞活動，向春節期間堅守崗位、犧牲假期、不眠不休的警消人員表達最誠摯的感謝與敬意，感謝他們為維護社會治安、交通秩序及居家安全所付出的辛勞，讓市民能安心歡度春節假期。

桃園市民眾服務社前往桃園市消防局舉辦春安慰勞活動。圖：桃園市民眾服務社提供

桃園市民眾服務社於昨日下午2時，由林政賢親自帶隊，率同理監事及各區理事長前往警察局及消防局進行慰勞，並捐贈泡麵、飲料等民生物資，總價值約4萬元，以實際行動表達對警消人員的關懷與支持。

林政賢表示，桃園市民眾服務社一向秉持「服務地方、為民服務」的宗旨，強調深入基層、友善親切的服務精神，長期致力於提供社區居民日常生活協助、社會救助及福利諮詢等多元服務，並以「愛要即時、服務最樂」的理念，積極扮演政府與民眾之間的重要橋樑。

林政賢進一步指出，春節是國人最重要的傳統節日，也是家人團聚、遊子返鄉的溫馨時刻，然而在節前與連假期間，交通疏導、治安維護及防災救護等工作格外繁重。每年警消人員皆投入大量人力與心力，守護市民生命與財產安全，讓桃園市民能夠平安、快樂過好年。藉由此次春安慰勞活動，他代表桃園市民眾服務社全體人員，向所有堅守第一線的警消人員致上最高的敬意與感謝，因為有你們的付出，社會才能更加安定，市民才能安心迎接新的一年。

