桃園民間首捐2垃圾車 年清運量4620噸

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）日月光中壢廠及海雁國際同濟會，分別捐贈12立方米及6立方米垃圾車給桃園市政府，桃園市長張善政今天表示，未來將投入平鎮區及中壢區使用，合計1年可清運約4620噸垃圾。

張善政出席捐贈儀式致詞表示，日月光及海雁國際同濟會捐贈的2部垃圾車，是桃園市民間捐贈首例；隨著人口與產業快速成長，垃圾清運需求日增，2捐贈車輛總價達新台幣765萬元，不僅具公益意義，也實質補強垃圾清運能量，2車各有不同用處，1年合計可清運約4620噸垃圾，對人口密集區清運穩定性具明顯助益。

日月光中壢廠資深副總經理陳光雄指出，參與垃圾清運設備汰舊換新，是將企業永續理念延伸至社區層面，透過高效能、低碳排設備，改善清運過程二氧化碳排放，攜手市府以科技解決問題，打造智慧永續的城市環境。

桃園市海雁國際同濟會會長馮瑞玲說，秉持「取之於社會、用之於社會」的想法，這次捐贈集結會友共同出力，希望垃圾車發揮功能。

環保局表示，目前全市共有425輛垃圾車，達15年汰換年限者，市府編列預算搭配中央補助款汰換，也希望藉此拋磚引玉，號召民間捐贈；2車後續規劃投入平鎮區及中壢區，優先支援垃圾量較大及巷弄型社區的清運需求。（編輯：吳素柔）1150113