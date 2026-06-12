桃園氣爆1死1傷 凌晨驚天巨響！出租套房玻璃炸出

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2026年6月13日，桃園市桃園區發生氣爆案。取自臉書林于翔



桃園市桃園區秀山路13日發生氣爆，爆炸聲響後，大量玻璃碎裂，消防局派遣人車抵達，現場為出租套房，消防員分別在4、5樓套房救出2男2女，其中4樓一名七旬婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，送醫回天乏術，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。

氣爆事件發生在凌晨1時許，一聲爆炸劇烈聲響，便利商店上方的樓層起火，大量玻璃碎裂四濺噴飛。現場為出租套房，目擊者心有餘悸表示，太恐怖了，砰的一聲，之後煙越來越大，有人大喊趕快下樓。

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玉山里里長林于翔接獲通知趕抵現場，他表示，本次事件共有2位里民送醫，其中蔡姓婦人到院前心肺功能停止（OHCA），經家屬轉述已不幸離世；徐姓婦人則因嗆傷送醫，目前狀況安穩。這樣的憾事令人十分不捨，也再次提醒大家，平時務必留意居家瓦斯、熱水器及相關設備安全，如果有異味或異常，應立即通報相關單位協助處理。

2026年6月13日，桃園市桃園區發生氣爆案。取自臉書林于翔

2026年6月13日，桃園市桃園區發生氣爆案。取自臉書林于翔

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