桃園水患防治專案小組盤點積淹水地點 以工程手段進行改善

桃園市長張善政。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（26）日上午主持市政會議，聽取水務局、工務局、環保局「汛期間積淹水點防範作為檢討」專題報告後表示，受氣候變遷影響，除颱風期間，梅雨季強降雨也帶來積淹水風險。張善政責成工務局加速地下道積淹水改善措施，於明（115）年6月前完成移動式抽水機與電力線路更新作業；同時加速建置側溝資料庫，強化基礎數據掌握，以更精準地找出問題根源，擬定長效治理機制。

桃園市水務局、工務局、環保局「汛期間積淹水點防範作為檢討」專題報告。圖：市府提供

張善政指出，市府已於今年上半年成立「水患防治專案小組」，由秘書長溫代欣協調相關單位組成，不僅負責即時處理積淹水事件，更肩負建立長效改善機制任務，找出根本原因，推動長治久安的防洪作為。透過各局處長期努力，已降低淹水頻率，請各單位持續落實平時清淤、清溝等例行工作，同時檢視整體系統優化方案，逐步強化桃市防汛韌性。

廣告 廣告

秘書長溫代欣表示，市府水患防治專案小組將逐一盤點過去5年曾發生積淹水地點，並檢視當時分析資料，重新評估其成因，若可以工程手段進行改善，將儘速啟動相關作業。此外，請各區公所善用市府所建置的區里巡查系統，即時提報積淹水事件，以更全面掌握相關資訊，加強後續監測與應變。期盼透過跨局處密切合作，找出根本原因，進而有效且徹底解決水患疑慮。

工務局提到，有關地下道積淹水管理，因早期地下道相關資料保存並不完整，未來將持續強化各項資料盤整及維護作業，以及各項水患防治措施。此外，目前側溝排水設計普遍採5年重現期標準，若遇鄰近地區突發性強降雨，雨水仍可能湧入地下道，形成難以完全防範的情況，市府將針對地下道周邊排水設施進行檢討研議，以提升防災設計標準，進一步降低地下道積淹水風險。

環保局表示，為提升防災與清溝效率，各區清潔中隊已於汛期期間提高巡查及清溝頻率，並導入專業團隊協助，提升投入人力及機具；同時結合養工處針對排水易阻塞地區強化行道樹修剪管理，以降低落葉造成阻塞風險，確保排水順暢。另水務局結合環保局、養工處及12區公所，於今年9月啟用「防災區里巡查系統」，結合12區里志工定期巡查，透過即時通報機制掌握現地資訊；同時已著手於桃市下水道雲端智慧管理系統擴充新增「側溝巡檢清淤及道路清掃作業」模組功能，結合GPS定位系統，全面掌握外勤人員作業軌跡與執行時效，有效提升工作效率。

水務局指出，隨著氣候變遷導致極端氣候頻率增加，每年都會面臨超過10年以上保護標準的短延時強降雨。為因應此一挑戰，市府已透過區里巡查系統建置全市12區、共126處巡檢點；並將推動GIS系統線上填報機制，讓各機關能即時掌握權責分工與現地巡查執行情形，亦將進一步導入AI影像分析技術，協助判讀側溝與排水設施的淤積變化趨勢。同時積極建置系統化的防汛監測IoT設備，整合淹水預警資訊與多元數據來源，提升整體防汛應變效率。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園機場公司將ESG融入經營策略 獲TCSA台灣企業永續獎2項肯定

失智翁外出迷途騎行破百公里 中壢警暖心助團園