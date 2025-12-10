桃園水泥廠桶槽突崩塌！現場像爆炸「粉塵四散」 工人逃命畫面曝光

記者張昱傑、羅欣怡／桃園報導

桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9日）上午進行廠內水泥桶槽的更換工程時發生崩塌意外，瞬間塵土飛揚，棚架下的員工倉皇奔逃，所幸無人員傷亡，勞檢處今日下午也派員至現場實施安全輔導檢查，釐清事發原因。

水泥槽倒下瞬間塵土飛揚。（圖／翻攝畫面）

畫面中，才剛開進廠區的砂石車，行車記錄器剛好拍下恐怖瞬間，左前方廠區開始傾倒，鷹架瞬間全部垮下，不但發出巨大聲響，還揚起一陣塵土，宛如爆炸現場，塵土從廠區竄出，砂石車駕駛連忙倒車，保持安全距離後才停下。

「完了！完了！」另一段畫面則可以看到，穿著橘色背心的工作人員從廠區跑出來，泥車當場被擋住，禁止進入廠區內，所有的目擊者都被嚇出一身冷汗。

滿地飛灰。（圖／翻攝畫面）

桃園市府勞檢處表示，經接獲業者通報報調查，該廠係因施作水泥桶槽的更換工程，因桶槽的支撐腳座太早拆除才導致其倒塌，桶槽內裝設的是飛灰，現場都是公司勞工在作業，未有承攬商，並無人員傷亡，今日下午再派員至現場實施安全輔導檢查。

