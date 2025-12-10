桃園水泥預拌廠桶槽崩塌！塵土宛如「沙暴來襲」 員工逃命畫面曝

桃園觀音區有水泥預拌工廠驚爆倒塌意外，該工廠9日上午進行水泥桶槽的更換工程時，疑似因桶槽的支撐腳座提前拆除，導致發生嚴重崩塌意外，所幸沒有傳出人員傷亡。

桶槽的支撐腳座太早拆除，導致結構載重不足發生倒塌事故。圖／台視新聞

廠區當時正在施作飛灰桶槽的更換工程，因為桶槽的支撐腳座太早拆除，導致結構載重不足發生倒塌事故。事發當時，一名工人正開著預拌車進入廠區內，突然轟隆聲響大作，下秒眼前的建築物大面積傾倒崩塌，塵土四起像是發生沙暴一樣，嚇得工人趕緊倒車，所幸整起事故沒有造成人員傷亡。

工人急忙倒車躲避塵土。圖／台視新聞

市府勞檢處今（10）日下午派員至現場實施安全輔導檢查，廠商也坦承是原設施太過老舊，至於是還沒施工就崩塌，還是提前拆除導致意外，市府還要繼續調查。

桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心

