桃園永安聯絡處 社區長照溫馨據點
桃園永安聯絡處，是桃園慈濟的起家厝，隨著桃園靜思堂啟用後，為了活絡這裡的空間，最後成立社區關懷長照據點，透過畫畫、插花、體適能運動等等多元課程，拉近了鄰里長輩們間的情誼。近兩年來，人數從二、三十位，成長到如今的六、七十位，讓大家天天圍繞在溫馨的幸福感。
慈濟志工 邱春滿：「永安聯絡處是我們的起家厝，但是因為我們的工作 人力，現在都搬到我們的大業路靜思堂。」
慈濟志工 邱春滿：「所以就空了很多年，我就想說 那這個地方比較空，那我們就把老人家，有一個地方 我們的社區，這樣聚在一起。」
慈濟志工 楊秀琴：「那有感恩心的人是最幸福的，因為有感恩心的人，他看什麼事情都是美妙的。」
「發願。」
聯絡處，搖身成為社區關懷長照據點，彷彿輕安居，天天陪伴六七十位長輩，一起快樂幸福。
插花老師 詹少筠：「有的是太陽花 有康乃馨 有玫瑰，有沒有看到 ，鋪好以後 再把它插下去。」
長照學員 呂奶奶：「很歡喜 大家都很親切。」
長照學員 鄭奶奶：「來這邊比較有朋友，這邊大家都很好。」
長照學員 戴奶奶：「在家裡都覺得不動啊 看電視啊。」
長照學員 楊奶奶：「最主要是人緣 ，大家都很照顧。」
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