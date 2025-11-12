桃園汪汪隊犬舍再流標！警犬仍住鐵皮屋 議員促調高預算

桃園警犬隊於去年12月正式掛牌成立，表現優異，深受市民喜愛，曾在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等場合協助維安，但犬舍興建規畫1年仍未動工，進度原地踏步。（圖／警方提供）

桃園警犬隊去年招募成軍，選定大園區沙崙蓋警犬舍卻流標，議員感嘆進度原地踏步，警犬只能繼續住在鐵皮屋，要求預算應編好編滿。警察局指出5日已重新上網招標，市長張善政也說是公共工程困境，強調3次流標才能增加預算太浪費時間，將持續精進制度，確保工程如期推進。

民進黨議員張肇良說，警犬隊犬舍以4400萬元上網招標，卻因預算過低而無廠商投標，現階段警犬隊暫駐大溪三層派出所，環境簡陋、空間狹小，警犬與同仁皆相當辛苦，要求張善政親臨現場一睹，也要求新工處與相關單位積極協助，採取如調整預算或減項發包等方式加速推動，張也同時提醒市府，經費高達6400萬元的消防局搜救犬舍工程也面臨進度落後的問題，要求市府儘快加速辦理，勿讓警消兩大重要設施雙雙卡關。

「工作犬守護市民安全，市府也應給牠們最好的環境！」民進黨議員黃瓊慧說，桃園警犬隊於去年12月正式掛牌成立，表現優異，深受市民喜愛，曾在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等場合協助維安，但犬舍興建規畫1年仍未動工，進度原地踏步，強調桃園是國際機場所在城市，警犬隊不僅肩負毒品查緝與安檢任務，更象徵城市專業與安全形象，喊話桃市府應盡快檢討並調整招標金額，讓警犬隊及消防局搜救犬都能有完善的訓練、休憩與交流空間。

警察局長廖恆裕說，警犬舍案已於10月28日辦理第一次招標，但無廠商投標，5日重新上網招標，預計19日召開投標廠商資格審查。消防局長龔永信則表示，搜救犬舍案已編列6200萬元興建。副市長蘇俊賓說，目前已與警察局溝通，若後續招標仍不順利，將視情況協助爭取經費或調整預算，以確保計畫順利執行。

張善政說明，近年受物價波動影響，公共工程預算編列與實際發包金額落差日益明顯，建築師初期估算多偏保守，導致多次流標後才能調整預算。市府內部已設有專責機制掌握各工程案招標進度，如發現多次招標未果，將即時檢討預算或督促設計單位編列合理預算，避免重複調整及延宕工期。

張善政強調，類似情況非僅限於警察局或消防局，全台各縣市公共工程皆面臨相同挑戰，市府將持續精進制度，確保工程如期推進。

桃園市政府警察局警犬隊是全國最年輕的警犬隊伍，去年3月招募訓犬員時，吸引上百名員警報名，精挑細選出6名菁英，錄取率僅4％，經過嚴格培訓、動保講習等，才能正式成為專業領犬員，率領的6隻警犬都是拉不拉多，分別是緝毒犬憨吉、布丁及Doha，偵爆犬Hoya、Coco及蒟蒻，年紀落在1歲到3歲間。

