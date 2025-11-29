桃園汰換路口監視器 民代促增設

桃園市警察局持續在各重要路口建置天羅地網監視錄影系統，桃園市議會日前審查市警局預算時，民代認為全桃園重劃區明年僅新增200支恐不足。警方說明，今會持續增加建置。（賴佑維攝）

桃園市警察局持續在各重要路口建置天羅地網監視錄影系統，明年將汰換4475支、新設334支。桃園市議會審查預算時，民代認為全桃園重劃區僅新增200支，數量恐不足。警方說明，目前桃園共有2萬2733支，今年已對重劃區增設200支，會持續加強建置。

天羅地網系統設置在桃園各重要路口，是員警辦案重大利器，市警局日前在議會審查預算時，國民黨桃園市議員陳韋曄先肯定汰舊換新，但建議可以先依熱區處理。同黨的舒翠玲則說，有些瓶頸道路雖然路幅不大，但是車流多，這些也應該建置天羅地網。民進黨桃園市議員陳雅倫則認為，全桃園的重劃區要搶這200支數量太少，為了市民需求，建議重劃區可以多裝設。同黨市議員呂林小鳳也說，八德的重劃區也有同樣狀況，警方應更重視重劃區的需求。

市警局說明，今年已在重劃區裝設200支，明年再增200支，部分重劃區道路尚未開闢，或光纖、電力未到位，若地方有需求，一定會建置。

市警局表示，民國108年以前天羅地網採自建式，後來發現租賃式建置準備期短、建置數量多、維護及管理成本低，且採分年度編列預算，減少一次性支付費用等因素，108年起採租賃式，因簽約年限已到，需陸續汰換。新設的天羅地網畫質更好、解析度更高，對於釐清事故或追查人犯都更為方便。

另今年天羅地網系統首度由遠傳得標，過去都是中華電信，外界也擔心系統會不會不相通。警方說明，不管是誰得標，都要求系統要能連接警方自建平台，使用上沒有問題。

警方也提到，114年起租賃式將逐漸取代自建式天羅地網，每年約汰換400支，預計120年可完成。115年租賃案建置預算金額總計7億5193萬5240元，不過租期5年，預算分115年至120年度編列，共建置4809支攝影機，今年比去年增加3471萬餘元，主因是數量增加。