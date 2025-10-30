桃園沙崙智慧產業園區動土 以綠智慧創造投資就業

（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園沙崙智慧產業園區今天舉行動土典禮，桃園市長張善政表示，預計2年內進行土地標售作業，將吸引更多產業進駐，為地方創造就業機會與投資動能，協助整體產業升級發展。

張善政出席動土典禮時表示，桃園是台灣科技產業重鎮，選擇在桃園落腳開發、設廠的需求持續增加；沙崙園區開發總面積約9.45公頃，完工後可提供約6.23公頃產業用地，開工動土也象徵桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑。

桃園市政府地政局表示，沙崙智慧產業園區開發案已於今年9月22日核定開發許可、10月20日奉准設置，預計民國117年完工招商；園區緊鄰大園工業區、觀音工業區及桃園科技工業園區等產業聚落，也與桃園航空城開發計畫相互呼應。

地政局表示，沙崙智慧產業園區預計引進AI人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等相關產業，開發完成後可創造超過400個就業機會；將規劃太陽能發電系統促進再生能源擴大運用，並導入智慧園區管理系統，打造以「綠智慧」為核心概念的產業示範園區。（編輯：陳仁華）1141030