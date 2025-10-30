桃園沙崙智慧產業園區動土

桃園市長張善政出席沙崙智慧產業園區動土典禮。（桃園市新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市沙崙智慧產業園區三十日舉行動土典禮。市長張善政表示，園區開工動土後，象徵桃園邁向ＡＩ智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑，為地方創造就業機會與產業投資動能。

張善政表示，桃園是台灣科技產業重鎮，面臨全球國際關稅亂局，桃園產業仍展現堅毅韌性，選擇在桃園落腳開發，設廠的需求持續增加。沙崙園區定位為智慧產業園區，肩負協助整體產業升級發展重任，且緊鄰航空城，地理位置優越，也鄰近西濱快速道路台六十一線，交通條件便捷，開車十五分鐘可達桃園國際機場，二十五分鐘可至台北港。

沙崙智慧產業園區動土，桃園市長張善政表示，創造就業機會及產業投資動能。（新聞處提供）

沙崙智慧產業園區開發總面積約九點四五公頃，完工後可提供約六點二三公頃產業用地，市府預計兩年內進行土地標售作業，吸引更多桃園產業界進駐。

地政局說明，沙崙智慧產業園區開發案於九月二十二日核定開發許可，十月二十日奉准設置，預計一一七年完工招商。園區同時緊鄰大園工業區、觀音工業區及桃園科技工業園區等產業聚落，可提升供應鏈整合效益，並與桃園航空城開發計畫相互呼應，形成完整的產業發展網絡。

地政局表示，沙崙智慧產業園區依《產業創新條例》於大園區沙崙里辦理開發，預計引進ＡＩ人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等相關產業，開發完成後可創造超過四百個就業機會，帶動地方經濟成長，並推動桃園ＡＩ智能產業升級。