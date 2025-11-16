桃園沙龍音樂會匯集原音當代能量 帶領民眾認識口簧琴文化
財團法人桃園市原住民族發展基金會辦理「口簧琴體驗工作坊x沙龍音樂會」於KIRI國際原住民族文創園區熱鬧登場。這場以「群山之聲，世界之音」為主題的沙龍音樂會，不僅匯聚多位重量級原民音樂家與青年創作者，更以現場口簧琴互動體驗、即興演奏與觀眾共鳴，為桃園注入屬於山與海的震動頻率。
活動由泰雅族達少・瓦旦Tasaw．Watan老師帶領「口簧琴體驗工作坊」揭開序幕。參與者從口簧琴的構造開始認識文化底蘊，不同於當前國際間大量使用鐵製口簧琴，台灣原住民族仍保留「竹子與銅片」製作的傳統工藝，保持聲音的自然震動與語彙性，竹製口簧琴的聲音輕盈、細膩，具備泰雅族與賽德克族獨特的語言節奏，是族群文化中傳遞情感、講述故事的重要媒介在工作坊中，民眾跟著樂師的節奏，聽見竹片間的呼吸、銅片震動的頻率，體會「聲音即語言、震動即記憶」的文化奧義。
賽德克族的DJ許陳音樂In Love Chen Xu就以電子節奏融合口簧琴聲，打造跨越山林與未來的頻率；太魯閣族的謝皓成，則以木琴及口簧琴等傳統樂器結合大提琴現代配器，再次展現台灣原音的當代能量；阿美泰雅混血的拉外Laway與阿美太魯閣混血的基姜Kincyang則以族語與流行樂交織，唱出山與海的故事，在現場激起陣陣掌聲。觀眾在音樂的共鳴中起舞、合唱，整場活動不只是演出，更是一場文化的交流與療癒，呼應此次活動主軸「讓口簧琴再次震動，不只是樂音的回歸，更是文化被重新聽見」
原基會表示，透過此次活動，桃園不僅展示原住民族文化的當代表現，也將成為國際間認識口簧琴文化的重要窗口，從山林到城市，從聲音到文化，我們正在讓世界再次聽見桃園的頻率。除了昨(15)日城市共鳴的沙龍音樂會，第二場將展望原鄉延續於11月22日9時到晚間20時桃園市復興區爺亨部落接力登場。系列活動將移師至「爺亨梯田農莊」，帶來原鄉壓軸篇章。屆時將結合工作坊與山林現場音樂，除了謝皓成持續演出外，亦分別邀請玩皮獵人Awi・Tunun以賽德克口簧琴與工藝共演；在地詞曲創作與族群文化的音樂人芣度武道Botu Utaw與拉外Laway，讓整個復興區山谷與歌聲再度共鳴。 上午亦安排由林虹穎與巴度・瓦旦領銜的口簧琴體驗工作坊，限額10人，持續開放報名中。
