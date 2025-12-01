桃園油煙防制裝設率逾七成，環保局、餐飲工會與設備商合作推動食在淨煙再升級。





桃園市環保局為提昇空氣品質，今（114）年全面推動餐飲油煙防制，結合餐飲業職業工會與防治設備商共同合作，透過技術輔導及多元宣導協助業者掌握「裝得對、開得起、維護好」三大要領。三方合作大幅提升治理效率，在社區空氣品質已明顯改善。

環保局長顏己喨表示，今年1月至10月，環保局已主動輔導451 家餐飲店家，其中319 家完成設備裝設，裝設率達 70.7%。輔導內容包括檢視排風量是否足夠、濾材是否定期更換、定期保養等，協助店家確保設備真正「有裝設、有開機、有維護」。油煙陳情也明顯下降。統計顯示，今年前十個月的油煙相關陳情較去年同期總體下降5.2%。

廣告 廣告

餐飲業者、工會或設備商代表表示：工會的會員多是小吃店、麵店、自助餐等自營業者，與鄰里最為靠近。藉由合作，油煙防制觀念得以從根本傳入廚房場域，不止能降低民眾的陳情率，也能讓營運更好；設備商則以「教育訓練」為核心的模式，透過展示組現場示範與實例分享，讓業者看得到設備如何運作、聽得懂要怎麼維護，協助避免設備無效運轉，少走冤枉路，也能避免後續因不符規定而受罰。

桃園油煙防制裝設率逾七成，環保局、餐飲工會與設備商合作推動食在淨煙再升級。

環保局強調法規面，會繼續落實執行，餐飲業者若違反《桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例》，將被限期 30 日內改善；未改善者將依法裁處 5,000 元以上罰鍰，並得按次連續處罰。環保局指出，完善的油煙防制不僅符合法規，更是保障民眾與員工健康的重要投資，亦能避免因油煙外洩導致周邊社區反感、影響營運。

環保局表示，將持續與餐飲工會、設備商及更多產業團體合作，並在官網與社群平台提供「看得懂、找得到、用得上」的改善工具。期盼油煙改善能從一家店開始，最終打造市民、產業、政府共好的清新城市。

桃園油煙防制裝設率逾七成，環保局、餐飲工會與設備商合作推動食在淨煙再升級。

更多新聞推薦

● 黃國昌轟「民主假」阻不在籍投票 民進黨：等頭腦清楚後再發言